Amici 24, Mollenbeck svela qual è il significato del suo nome d'arte

Nella classe di Amici 24 è arrivato Mollenbeck, nuovo allievo entrato dopo aver vinto la sfida con Diego Lazzari. Il cantante ha svelato il significato del suo nome d'arte.

Nella classe di Amici 24 da qualche giorno ha fatto il suo ingresso Mollenbeck, il cantante che ha sconfitto Diego Lazzari in una sfida e ha preso il suo posto. Il nuovo allievo di Lorella Cuccarini ha raccontato, nell'ultimo daytime, del significato dietro il suo nome d'arte.

Amici 24, Mollenbeck svela il significato del suo nome d'arte

La puntata di Amici 24 di domenica 8 dicembre ha visto l'eliminazione di Diego Lazzari e l'ingresso di un nuovo allievo, Mollenbeck. Il cantante aveva già sfidato Luk3 e perso, ma ha avuto una seconda opportunità con la sfida contro Diego. Avendo battuto il tiktoker, Mollenbeck è diventato un nuovo allievo della scuola ed è entrato nella squadra di Lorella Cuccarini.

L'insegnante ha voluto incontrarlo per conoscerlo meglio e non ha potuto non chiedergli il significato del suo nome d'arte, Mollenbeck. L'allievo ha svelato che ha scelto questo nome perché è il cognome di sua nonna, che era di origini tedesche. E, perciò, pe omaggiare una persona che è stata molto importante per lui ha deciso di adottare il suo cognome come suo nome d'arte.

Samuele (nome vero di Mollenbeck) ha raccontato di essere figlio di due genitori separati e che si divide tra Mantova e Brescia. L'allievo ha raccontato che la musica è sempre stata la sua passione, fin da piccolo e che ha studiato solo da autodidatta e di non aver mai preso lezioni di canto e musica in precedenza. La musica è per Mollenbeck un modo per tirar fuori le sue emozioni, poiché non riesce a esprimere con facilità ciò che ha dentro.

Amici 24, Diego Lazzari torna sui social dopo l'eliminazione

Mollenbeck è entrato ad Amici di Maria De Filippi dopo aver sconfitto Diego Lazzari in una sfida, mostrata in tv nella puntata di Amici 24 andata in onda su Canale 5 domenica 8 dicembre. Il cantante e tiktoker della squadra di Lorella Cuccarini ha affrontato la sfida contro Samuele Mollenbeck e a giudicare la sfida è stato Carlo Di Francesco, che ha decretato la vittoria di quest'ultimo con queste parole: "Perdonami Diego, ma in questa sfida hai messo poca sicurezza, che avresti dovuto dimostrarmi e che invece mi ha dimostrato Mollenbeck. Per me la sfida la vince lui".

L'eliminazione di Diego ha colto tutti di sorpresa e Maria De Filippi ha deciso di concedere ai ragazzi qualche momento affinché gli altri allievi potessero salutare il loro compagno. Poco dopo la messa in onda della puntata è arrivata la frecciatina di Diego Lazzari sui social, che ha lanciato una stoccata al programma di Amici.

Su Instagram, Diego ha condiviso uno screen di una ricerca su Google: "Viola...il cielo dovrebbe apparire viola, ma l'occhio umano non dispone della sensibilità necessaria a percepirla", con chiaro riferimento a ciò che ha portato Di Francesco a decidere di eliminarlo e, forse, anche contro Rudy Zerbi, suo ex professore, che l'aveva spesso accusato di essere più interessato alla visibilità sui social che a diventare un vero cantante. In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata di Amici 24, il talent show torna in onda su Canale 5 domenica 15 dicembre 2024.

