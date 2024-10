Amici 24, Maria De Filippi:"Ringraziano solo se hanno successo, altrimenti non sono mai stati nel programma!"

News VIP

Nel corso della puntata di Amici 24 andata in onda su Canale5 oggi, domenica 20 ottobre, Maria De Filippi si è lasciata andare a una pesante frecciatina contro diversi ex allievi della trasmissione. Ecco cosa è successo!

Maria De Filippi ha deciso di lanciare una pesante frecciatina a diversi ex allievi nel corso della puntata di Amici 24 di oggi, domenica 20 ottobre 2024. L'occasione è stata data alla conduttrice del talent show di Canale5 dopo la sfida dell'allieva Teodora.

Amici 24, Teodora ringrazia i prof e il programma per l'opportunità di essere in trasmissione

La ballerina di Deborah Lettieri è stata mandata in sfida, essendo arrivata ultima nella precedente classifica di ballo e, dopo aver trionfato, ha letto una tenera lettera nella quale ha ringraziato la sua insegnante e tutti i professionisti del programma per averla aiutata nella difficile settimana che ha vissuto in preparazione alla sfida. Facendo seguito alle parole dell'allieva, Maria De Filippi ha detto la sua a proposito di quanta ingratitudine abbia spesso visto negli ex allievi del programma, soprattutto, se non riuscivano ad avere successo.

Teodora ha trionfato nella sfida contro una ballerina esterna alla scuola e prima di sedersi ha voluto leggere una lettera che ha dedicato a Maria De Filippi, Deborah Lettieri e tutti i professionisti del programma. Dalle sue parole è emerso il grande affetto e riconoscimento che la ballerina nutre per tutti i professionisti che lavorano nel talent show di Canale5.

Con voce ancora affaticata per la performance e per l'emozione di aver vinto, Teodora ha rivolto un sentito ringraziamento alla sua maestra, per aver creduto in lei, e promettendole che avrebbe fatto di tutto per essere all'altezza di questa fiducia:

"Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di farmi continuare questa esperienza meravigliosa sotto ogni punto di vista. Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance, non mi sentivo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio, farò di tutto per renderti orgogliosa"

Amici 24, Maria De Filippi lancia una frecciatina agli ex allievi: "Si dice grazie solo se si ha successo"

Dopo aver ascoltato le parole della ballerina, Maria De Filippi è intervenuta dicendo che Amici va in onda da diversi anni e che nessuno tra gli allievi di tutte le edizioni ha mai rivolto parole così riconoscenti a nessuno della trasmissione.

La conduttrice ironicamente ha detto che "bisognava che arrivasse Teodora dalla Spagna" per avere un ringraziamento da parte di un'allieva. Poi, dopo che anche Rudy Zerbi è intervenuto a darle ragione, Maria ha affermato, non nascondendo un sorriso ironico, che in alcune occasioni poi l'ingratitudine di alcuni ex allievi era direttamente proporzionale all'insuccesso che avevano avuto al di fuori di Amici:

"Poi la gratitudine c'è quando hai successo, quando non hai successo, non sei mai stata. Da casa siamo tutti cattivi, perché non abbiamo capito"

