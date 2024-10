Amici 24, Maria De Filippi affronta Diego Lazzari che svela: "Mi prende il panico come se avessi già fallito" (VIDEO)

News VIP

Il cantante Diego Lazzari crolla dopo la seconda puntata del pomeridiano di Amici 24 provocando la reazione di Maria De Filippi, che cerca di consolarlo e spronarlo a reagire.

Momento difficile per Diego Lazzari nella scuola di Amici. Deluso e amareggiato per la sua ultima esibizione in studio, l'allievo della squadra di Rudy Zerbi è crollato. Un crollo che non è passato inosservato alla conduttrice Maria De Filippi, che ha subito cercato un confronto con il giovane cantante.

La crisi di Diego

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andata in onda la crisi di Diego Lazzari. Il giovane tiktoker e allievo del team di Rudy Zerbi è letteralmente crollato dopo la puntata del pomeridiano provocando la reazione immediata di Maria De Filippi. Vedendolo in difficoltà, la conduttrice del talent show di Canale 5 ha deciso di contattarlo telefonicamente e capire i motivi del suo stato d'animo:

Volevo parlarti per capire che hai, se sei preoccupato...ti preoccupa di non farcela, hai l'ansia di essere meno forte degli altri? Senza nulla togliere ai social, l'ansia viene dal contesto diverso in cui ti trovi, il fatto che i ragazzi ti conoscono e che quindi ti tocca dimostrare che sei qualcos'altro. Penso che l'ansia parta da quello...sei tanto chiuso quando canti, hai vergogna...paura di non riuscire a fare. Se lavori sodo, almeno puoi dire di averci provato in tutti i modi.

Dopo aver ascoltato i consigli della De Filippi, il giovane e amato cantante della 24esima edizione di Amici ha provato a spiegarle cosa sente confessandole di avere tanta ansia e di non saperla ancora gestire:

Mi preoccupa di non farcela ma non a stare qua perché stare qua è tutto quello che mi serve, sono riuscito a tranquillizzarmi dopo tantissimo. Voglio stare qua a tutti i costi, qua riesco a sbloccarmi un pò. Ho l'ansia sempre. Amo cantare [...] Sono convinto che voglio fare questo tutta la vita. Mi prende il panico come se avessi già fallito....non voglio fallire.

La delusione di Sienna

Diego Lazzari non è stato l'unico della classe a non aver reagito bene alla classifica dell'ultima puntata di Amici 24. Tra i ballerini, Sienna è arrivata ultima ed è andata in sfida. Un risultato che ha buttato giù l'allieva di Emanuel Lo che, una volta tornata in casetta, si è lasciata andare a uno sfogo con i suoi compagni: "Pensavo di aver ballato bene, è difficile. È passata una settimana e già sto in sfida. Io non voglio andare a casa. Non posso andare via". La ballerina riuscirà a vincere la sfida? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 13 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5.

