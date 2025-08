Amici 24, Luk3 sulla relazione con Alessia Pecchia: "Più resta fuori dai social e più la sento vera"

News VIP

Il giovane cantante Luk3 si racconta a cuore aperto dopo l'esperienza nella scuola di Amici: dal successo alla storia d'amore con la ballerina Alessia Pecchia.

Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è stato uno degli allievi più amati e seguiti della 24esima edizione di Amici. Eliminato a metà del percorso al Serale, il giovane cantante e ormai ex allievo di Lorella Cuccarini è riuscito a conquistare tutti con il suo stile fresco e autentico, presentando diversi inediti di successo "Parigi in motorino", "Valentine", "Piangi" e "Roma lo sa".

La paura di Luk3

La 24esima edizione di Amici ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, ma tra gli allievi che hanno lasciato il segno c'è sicuramente Luk3! Entrato nella scuola fortemente voluto da Lorella Cuccarini, il giovane cantante ha conquistato tutti con la sua freschezza. Il suo percorso è stato ricco di alti e bassi, non sono mancate le dure critiche soprattutto da parte di Anna Pettinelli che però non l'hanno mai scoraggiato. Luca non è arrivato in finale, come molti speravano, ma si è portato a casa l'amore e il sostegno di tutti i suoi fan che continuano a seguirlo e sostenerlo anche lontano dalle telecamere.

Grazie all'EP Diciotto, Luk3 sta girando l'Italia in attesa di sostenere due concerti importanti: a Roma il prossimo 30 settembre 2025 e a Milano il 2 ottobre. Non solo. Luca ha anche ricevuto il Premio Lunezia New Generation per "il valore musical-letterario" del brano Canzoncine. Intervistato da Vanity Fair, il cantante ha fatto un bilancio del suo ultimo anno. "Sono in una fase un po' instabile, anche se molto intensa" ha confessato l'ex allievo del fortunato talent show di Maria De Filippi, che ha poi spiegato:

Leggi anche Svelati i professori di Amici 25

Mi chiedo spesso se riuscirò a restare nel tempo e, soprattutto, se riuscirò a fare della mia passione un lavoro per sempre. Ho paura di essere dimenticato, ma non a livello di fama. Ho paura di essere uno che è passato e non è riuscito a dire nulla agli altri. Il pubblico mi dà una carica talmente forte da stoppare i pensieri. Fare musica mi salva, ma sono io che devo impegnarmi a fare delle bella musica affinché non venga dimenticata

Luk3 e la storia d'amore con Alessia dopo Amici 24

L'esperienza di Luk3 (Luca Pasquariello) nella scuola di Amici 24 è stata caratterizzata anche dalla presenza di Alessia Pecchia. Nonostante alcune divergenze e incomprensioni iniziali, tra i due allievi del talent show di Canale 5 è nata una dolcissima storia d'amore, che continua ancora oggi. A proposito della sua relazione con la latinista e campionessa mondiale, il cantante ha rivelato di volerla tenere lontana dai social:

L'incontro con Alessia è stato una fortuna immensa, perché ho trovato una persona estremamente in linea con me sotto tanti punti di vista. Siamo stati bravi a mantenere un certo distacco. Abbiamo entrambi a che fare con l'arte - io con la musica e Alessia con la danza -, e non vorremmo mai che il nostro futuro dipendesse da quella roba lì. Più riusciamo a tenere lontana la nostra relazione dai social e dal pubblico e più sento che sia vera.

Scopri le ultime news su Amici.