Amici 24 Luk3 in lacrime: "Mi sento preso in giro dai miei compagni", interviene Maria De Filippi

News VIP

Dopo essere stato piazzato tra gli ultimi nella classifica stilata dai suoi compagni di scuola, il giovane cantante Luk3 è letteralmente crollato: ecco cosa è successo nel daytime di ieri di Amici 24.

Luk3 è crollato ad Amici 24. Il motivo? La classifica stilata dai cantanti del talent show di Canale 5 ha letteralmente destabilizzato il giovane cantante e allievo di Lorella Cuccarini, che si è lasciato andare a un pianto disperato. A cercare di consolarlo è intervenuta la padrona di casa, Maria De Filippi.

La crisi di Luk3

Nel daytime di ieri di Amici 24, la redazione ha chiesto ai cantanti della scuola di esibirsi con i loro inediti di fronte ai compagni e di giudicare i pezzi, per poi stilare una classifica. Il risultato? Per molti di loro, Luk3 dovrebbe stare all'ultimo posto. "Mi dispiace per la poca stima dei miei compagni, non ce l'ho con nessuno" ha dichiarato il giovane cantante e allievo di Lorella Cuccarini prima di chiudersi in bagno e lasciarsi andare a un pianto disperato.

Dispiaciuta per la situazione, Maria De Filippi ha deciso di mettersi in contatto con Luk3 per cercare di calmarlo. "Da alcuni mi sento preso in giro per quello che poi mi vengono a dire. Capisco che sto facendo una cosa importante, non voglio che uscito da qua rimanga solo 'un ragazzino che fa canzoncine', perchè faccio anche altro" ha confessato il cantante con la voce rotta dal pianto. Dopo aver ascoltato lo sfogo dell'allievo, la conduttrice del talent show di Canale 5 ha provato a farlo ragionare il giovane, invitandolo a non farsi "schiacciare" dai pensieri negativi:

Stai andando bene. Stai facendo pensieri da adulto e tanti ragazzi che sono passati da qui non hanno mai avuto. Io ti auguro di vivere di questo e il fatto che tu abbia consapevolezza che possa non succedere ti fa onore, ma non ti deve bloccare. Anche perché è giusto che tu alla tua età scriva da ragazzo della tua età. Da questo crollo trova la forza, vai in una saletta e scrivi...

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda la prossima domenica 24 novembre 2024 alle 14 su Canale 5. 16 gli allievi della scuola più amata e seguita d'Italia. Ricordiamo che con il cambio squadra del noto tiktoker, il team di Lorella Cuccarini è formato da Luk3, SenzaCri e Diego Lazzari; il team di Rudy Zerbi da Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro e Antonia; il team infine di Anna Pettinelli è formato da Nicolò e TrigNO.

Per quanto riguarda la categoria ballo, invece, gli allievi ancora in gara pronti a conquistare tutti, professori e giudici, con il loro talento sono: Alessio, Alessia, Daniele, Chiara, Francesca, Rebecca e Teodora capitanati rispettivamente dalla maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri.

Scopri le ultime news su Amici.