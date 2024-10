Amici 24, Luk3 finisce nel mirino di Anna Pettinelli: "Avevo visto delle potenzialità che ad oggi sono scomparse" (VIDEO)

News VIP

In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, la coach Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova anche Luk3, il giovane allievo del team di Lorella Cuccarini.

Dopo Diego Lazzari, anche Luk3 è finito nel mirino di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5, la professoressa di canto della scuola ha deciso di mettere alla prova il giovane cantante del team di Lorella Cuccarini su un brano in inglese.

Un compito per Luk3

Nel daytime di oggi di Amici 24, Luk3 ha ricevuto il suo primo compito da parte di Anna Pettinelli. La coach del talent show di Maria De Filippi ha inviato una lettera al cantante, che inizialmente aveva conteso con la collega Lorella Cuccarini, in cui non ha nascosto i suoi dubbi e le sue perplessità circa le potenzialità del giovane allievo:

Ciao Luca, come ben sai inizialmente io ti avrei voluto nella mia squadra, ma dopo le tue esibizioni, mi duole dirlo, ci ho ripensato. Avevo visto delle potenzialità che ad oggi sono totalmente scomparse. Dove è finita la grinta, la vitalità che mi aveva colpito? Anche il tuo modo di cantare, a parte l’inedito in cui evidentemente sei a tuo agio, è sempre inefficace, insicuro. Non so se ti è accaduto qualcosa, oppure avevo preso un grosso abbaglio. Vediamo se con un compito mirato riuscirai a convincermi nuovamente o a disilludermi del tutto. Spero nella prima opzione, ovviamente. Ma non ne sono troppo sicura. Da te questa volta mi aspetto un esibizione senza barre. Buon lavoro!

La preoccupazione di Luk3

In vista della nuova puntata del pomeridiano, Anna Pettinelli ha assegnato al cantante Luk3 il famoso brano di Ed Sheeran, "Eyes Closed". Un'assegnazione che ha mandato in crisi il giovane allievo della 24esima edizione di Amici, che si è sfogato con i suoi compagni di scuola non nascondendo la sua preoccupazione:

Il fatto è l’inglese, mi spiace non poter scrivere barre, ma la portiamo a casa. Mi dispiace che si sia ricreduta su di me dopo solo 2 settimane, quello che mi blocca non è l’interpretazione ma le barre. Ho paura di non riuscire a di imparare una canzone tutta in inglese. Non capisco cosa c’entrano le barre con l’energia. I compagni si sono offerti di aiutarlo con l’inglese, vedremo se la Pettinelli si ricrederà o meno sul giovane.

Scopri le ultime news su Amici.