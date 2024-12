Amici 24, Lorella Cuccarini sconvolta dalla scelta di Anna Pettinelli: "Assurdo, la tua è un'ossessione" (VIDEO)

News VIP

Anna Pettinelli torna all'attacco contro Luk3 ad Amici 24. Il compito assegnato dalla professoressa di canto, però, ha parecchio infastidito Lorella Cuccarini, che si è scagliata furiosa contro la sua collega.

Non c'è pace per Luk3 nella scuola di Amici. In vista della nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5, Anna Pettinelli ha deciso di mettere nuovamente alla prova il giovane allievo assegnandogli un compito speciale. Compito che, però, ha fatto infuriare Lorella Cuccarini.

Anna Pettinelli non molla Luk3

Nel daytime di oggi di Amici 24, Anna Pettinelli ha deciso di convocare in studio Luk3 e Lorella Cuccarini per fare loro una comunicazione importante. In vista della nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5, la nota speaker radiofonica ha deciso di assegnare un compito speciale al giovane allievo: se riuscirà a prendere 5 sarà salvo, se invece prenderà 4 andrà in sfida immediata. Non solo, Anna ha anche comunicato di aver richiesto alla produzione l'opportunità di avere un banco in più:

Ho pensato di darti una nuova possibilità per evitare la sfida. Ti assegno una canzone vera e in questo caso ti basterà ottenere un misero 5 per evitare la sfida, la canzone è tosta ma è arrivato il momento di fare un piccolo passo in avanti. Se tu prendi 5 non ti metto in sfida [...] Inoltre vi comunicato Ho chiesto un banco in più. Ho chiesto alla produzione di fare dei casting personalizzati. Non ti lamentare Lorella, gli sto dando una luce che non avrebbe mai avuto.

La decisione della Pettinelli ha fatto infuriare la Cuccarini. Sconvolta per il compito assegnato e stanca del comportamento esagerato assunto da ormai diverse settimane nei confronti di Luk3, la showgirl si è scagliata duramente contro la sua collega, accusandola di avere ormai un'ossessione per il giovane allievo della scuola:

Tu vorresti il banco in più della produzione e il banco di Luca. Penso che sia diventata un'ossessione per te, trovo tutto esagerato e assurdo. Devo parlare con Maria se ha per te un trono over. Ma ti rendi conto che scenata stai facendo? Gli hai assegnato una canzone assurda! Non sei capace di valutare le persone quando cantano. Stai sviluppando un'ossessione nei confronti di Luca che è inconcepibile. Vivi e lascia vivere.

Lorella Cuccarini e Luk3 contro Anna Pettinelli

Dopo essersi confrontato nello studio di Amici con le due professoresse di canto, Luk3 ha deciso di incontrare Lorella Cuccarini per commentare insieme il compito ricevuto. "Ormai è una telenovela" ha esordito il giovane allievo della scuola lanciando una frecciata ad Anna Pettinelli "Mi viene da ridere, pensandoci bene io lo posso preparare. Lei userà questo per farmi fare una figuraccia e poi mandarmi in sfida". Un pensiero condiviso totalmente dalla sua coach: "Lei l'epilogo già lo conosce. Al di là di come andrà il pezzo, lei avrà sempre da ridire. Hai ragione".

Alla luce di tutto questo, Luk3 e Lorella hanno deciso di rifiutare il compito di Anna. Come reagirà la nota speaker radiofonica? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Alessia, Daniele, Chiara, Alessio, Teodora, Dandy e Francesca per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vittoria, Luk3, Senza Cri, TrigNO, Niccolò e l'ultimo arrivato Mollenbeck per la categoria canto.

