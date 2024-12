Amici 24, Lorella Cuccarini: "La scuola è la mia seconda casa. Sarah a Sanremo? Una soddisfazione immensa"

News VIP

L'amata professoressa Lorella Cuccarini fa un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici 24 e commenta la partecipazione della sua ex allieva Sarah Toscano alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Lorella Cuccarini è uno dei volti più amati della 24esima edizione di Amici. Intervistata da Superguidatv, la showgirl e professoressa di canto della scuola ha fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e commentato la partecipazione di Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2025.

Le confessioni di Lorella Cuccarini

Amici 24 tornerà in onda a gennaio 2025. Nell'attesa, la showgirl Lorella Cuccarini ha rilasciato una nuova intervista in cui ha fatto un bilancio della sua attuale esperienza nella scuola più famosa e seguita d'Italia. Ospite d’onore al MIC per celebrare i 50 anni di Aggiungi un posto a tavola, la professoressa di canto del talent show di Canale 5 ha confessato:

Amici sta andando benissimo, sono sempre molto contenta. Questa è un po’ la mia seconda casa, quindi come in tutte le famiglie ci si confronta e si discute anche come successo con Anna, ma c’è sempre grande rispetto per le professionalità degli altri, per cui insomma è veramente una bellissima creatura.

Chiuso il capitolo Amici, la Cuccarini ha parlato della prossima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025 e che vedrà protagonisti alcuni dei giovani talenti che Lorella ha seguito da vicino proprio nella famosa scuola di Canale 5. Con un pizzico di orgoglio, Lorella ha commentato la partecipazione della sua ex allieva Sarah Toscano: "Sarah farà parte del cast dei big, quindi per me è proprio stata una soddisfazione immensa".

Amici va in pausa: ecco quando tornano daytime e pomeridiano su Canale 5

Da lunedì 23 dicembre 2024 sia Amici che Uomini e Donne sono andati in pausa natalizia e hanno lasciato il posto ai film di Natale e alla soap "My home my destiny", serie turca già disponibile su Mediaset Infinity. L’appuntamento con il talent show condotto da De Filippi è direttamente per dopo l’Epifania: la data in cui tornerà in onda il daytime è, infatti, martedì 7 gennaio alle 16.10 circa su Canale 5. La prima puntata domenicale del pomeridiano è invece prevista per il 12 gennaio, salvo cambiamenti dell’ultimo momento.

Nei primi mesi dell’anno i professori della scuola saranno tutti impegnati ad esaminare ancor più da vicino i ragazzi per capire chi sarà in grado di affrontare il Serale e chi, invece, no. Gli allievi dovranno quindi affrontare una serie di prove e di esami voluti dall’intera commissione di canto e ballo.

Con l'eliminazione della ballerina Teodora, che ha spiazzato tutti sia dentro che fuori la scuola di Amici, i ragazzi ancora in gara sono: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback, Jacopo Sol e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Alessio, Francesca, Dandy e la nuova allieva Giorgia per la categoria ballo.

Scopri le ultime news su Amici.