Amici 24, Lorella Cuccarini e Luk3 a confronto: "Non mi accontento, voglio di più" (VIDEO)

Arriva il primo confronto nella scuola di Amici 24 tra Luk3 e la sua coach Lorella Cuccarini: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi

Nel corso dell'ultimo pomeridiano di Amici 24, Luk3 non ha cantato il suo inedito in studio. La scelta di Lorella Cuccarini, che è ricaduta su Senza Cri, ha destabilizzato il giovane cantante del talent show di Canale 5 che, dopo la puntata, non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione.

Lorella Cuccarini convoca Luk3 ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andato in onda il confronto tra Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, e Lorella Cuccarini. Il giovane cantante della scuola è stato convocato dalla professoressa di canto per parlare della sua esibizione giudicata dal cantautore Gigi D'Alessio nel corso della puntata di domenica 6 ottobre 2024. Senza mezzi termini, la coach ha ammesso:

Io ti ho visto proprio tanto passivo oggi, ti ho visto spento, come se non ci fossi. Vorrei capire se è successo qualcosa o se c'è qualcosa che ti turba. La cosa che mi preoccupa di più è vederti così...preferisco vederti agitato, esuberante... Abituati a tirar fuori le emozioni che hai, se non ti apri è difficile stare sul pezzo in puntata. Quello che tu porti sul palco, sei tu. Non mi accontento, voglio di più. Devi fare sempre di più, sfruttare tutto quello che hai. Tu devi spaccare sempre. Non mi piace l'approccio...buttati, poi sbagli, ma buttati.

Le parole della Cuccarini hanno colpito Luk3 che, visibilmente provato, ha cercato di spiegarle il suo stato d'animo. Con le lacrime agli occhi, il giovane cantante della 24esima edizione di Amici ha confessato:

È stata una puntata un pò così e a me non piace stare nel mezzo. Mi sarebbe piaciuto cantare l'inedito. È giusto quello che dici, devo tirare fuori la "cazzimma". Non voglio stare nel mezzo, odio questa cosa...forse non sono ancora uscito fuori...mi devo dare una mossa. Non è quello che voglio questo e non sento di essere questo. Lo dimostrerò.

Daniele delude la maestra Celentano

Dopo Luk3, è toccato anche a Daniele confrontarsi con la sua insegnante. Il giovane ballerino è stato convocato in sala prove dalla maestra Alessandra Celentano, che ha ammesso di non essere rimasta soddisfatta del lavoro svolto dal suo allievo: "Non sono per niente contenta dell'esibizione che hai fatto in puntata. Non posso vedere un pezzo di carne che si muove nello spazio". Daniele riuscirà a riconquistare la maestra? L'appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici è per domenica 13 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5.

