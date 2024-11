Amici 24, lo sfidante di Alessia Pecchia, Antonio Esposito, replica alle parole della ballerina: "A tutto c'è un limite"

News VIP

Antonio Esposito era stato scelto per sfidare Alessia Pecchia ed entrare al suo posto nella scuola di Amici 24. Il ballerino ha accettato l'esito della sfida, che ha visto trionfare la latinista, ma ha deciso di replicare alle parole di Alessia. Ecco che cosa è successo!

Alessia Pecchia è finita in una bufera social a causa di un commento su Antonio Esposito, ballerino con cui è andata in sfida nell'ultima puntata di Amici 24. Un commento della latinista sull'aspirante allievo del talent ha portato quest'ultimo a intervenire con un duro commento contro la ballerina di Alessandra Celentano.

Amici 24, Alessia Pecchia definisce Antonio "il meno peggio" dei suoi sfidanti: ecco la replica del ballerino

Dato che la Maestra ha deciso di sospendere la maglia a tutti i suoi allievi, Alessia Pecchia e gli altri ballerini del team si sono trovati a dover sfidare degli aspiranti allievi che avrebbero potuto prendere il loro posto. Nella puntata del 17 novembre, Alessia ha sfidato Antonio Esposito ma la giudice Nancy Berti ha decretato che la latinista avrebbe continuato il percorso nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Tuttavia, a far discutere sono stati i commenti di Alessia in un momento precedente alla sfida: in sala con gli altri ballerini, la latinista ha potuto visionare le coreografie dei suoi sfidanti e ha avuto giudizi critici per ognuno di essi. Con spavalderia ha dichiarato che Antonio era il "meno peggio" di tutti e che avrebbe potuto batterli tutti.

Il commento di Alessia non è passato in sordina, ma ha provocato la replica di Antonio. Come riporta Biccy.it, il ballerino ha postato su TikTok un video nel quale ha detto la sua sulle parole della ballerina. Antonio ha dichiarato che balla da quando aveva 5 anni e che "ogni passo, ogni coreografia e ogni sacrificio" lo ha portato fino a provare a sfidare Alessia per accedere al talent di Maria De Filippi. Con orgoglio, Antonio ha raccontato che non si sente sminuito dal commento della ballerina, perché si è impegnato fino in fondo per arrivare dov'è ora. Tuttavia, ha proseguito il ballerino, le parole di Alessia non sono del tutto accettabili, perché "a tutto c'è un limite, soprattutto, quando ci sono insegnanti come Raimondo Todaro che hanno ribadito che sono preciso e preparato".

"Forse sono il meno peggio perchi guarda dall'altro, ma da qui, dal mio cammino fatto di determinazione, so che il meglio deve ancora venire" ha poi concluso Antonio, citando anche le parole di Raimondo Todaro, che sui social è intervenuto a suo favore.

Amici 24, Raimondo Todaro stronca Alessia: "Se parliamo di tecnica Antonio è molto più preciso"

Se per Nancy Berti Alessia era la più adatta a proseguire il suo percorso nel talent di Amici di Maria De Filippi, per espressività e tecnica, non sembra pensarla così anche Raimondo Todaro.

Il ballerino ed ex professore della scuola ha lasciato il programma prima dell'inizio della nuova stagione del talent show, ma come ha promesso, sta continuando a seguire il programma da casa e ad analizzare le dinamiche delle varie puntate. In merito alla sfida tra Alessia e Antonio, Todaro si è schierato a favore di quest'ultimo, giudicandolo molto più preciso e preparato in termini di tecnica.

Le sue parole non sono passate inosservate e anche lo stesso Antonio ha deciso di replicare al commento di Alessia, citando l'ex professore a sostegno della sua tesi.

