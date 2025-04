Amici 24, le pagelle della terza puntata del Serale: Jacopo Sol e Antonia magnetici, Alessandra Amoroso emoziona

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della terza puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, sabato 5 aprile 2025, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra emozionanti sorprese, eliminazioni e colpi di scena, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici di sabato 5 aprile

Luk3: Voto 6 (Un'uscita di scena prevedibile)

La terza puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione definitiva di Luk3 (nome d'arte di Luca Pasquariello). Un'uscita di scena abbastanza prevedibile visto l'alto livello dei cantanti rimasti in gara. Il giovane allievo di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO che, al contrario, si sta rivelando una vera sorpresa. Ci dispiace per Luca, ma siamo sicuri che fuori dalla scuola continuerà a fare musica e a ricevere l'affetto e il sostegno di tutti i suoi numerosissimi fan. In bocca al lupo Luk3!

Jacopo Sol e Antonia: Voto 9 (Magnetici)

Antonia e Jacopo Sol sono stati bravissimi! Il loro duetto sulle note di Creep, il brano dei Radiohead, è stato semplicemente meraviglioso. Dovrebbero esserci più duetti tra gli allievi in questa fase finale del talent show di Maria De Filippi. La loro esibizione è stata, senza dubbio, uno dei momenti più belli ed emozionanti della terza puntata del Serale di Amici 24.

Nicolò: Voto 8 (Una certezza)

Nicolò è il vero protagonista del Serale di Amici 24. Voce, interpretazione e presenza scenica: l'allievo di Anna Pettinelli ha davvero tutto quello che serve per vincere il talent show di Canale 5. Il cantante continua a crescere e si conferma anche nell'ultima puntata, tra i favoriti per la vittoria finale. Lui è davvero un grande talento. Bravo!

Senza Cri: Voto 5 (Sopravvalutata?)

Senza Cri era una delle allieve più apprezzate sia dentro che fuori la scuola di Amici 24. Una situazione che è completamente cambiata con l'inizio del Serale visto che la cantante non riesce più a brillare rispetto ai suoi compagni di classe. Le sue esibizioni sono sufficienti, sull’inedito è fresca e a fuoco, ma non abbastanza da farla spiccare. Per Cristiana è davvero arrivato il momento di tirare fuori il suo vero potenziale, che si è perso per strada. L'eliminazione è dietro l'angolo...

Alessandra Amoroso: Voto 10 (Un dolce ritorno a casa)

Momento magico tra Maria De Filippi e Alessandra Amoroso, che ha presentato il nuovo singolo "Cose Stupide" e annunciato le date del suo tour estivo. Alessandra è tornata sul palco del Serale di Amici, 16 anni dopo la sua partecipazione come allieva e in dolce attesa. Ad emozionare tutti è stato il dolce gesto della conduttrice, che le ha dato un bacio sulla fronte e sul pancino. Una scena che rimarrà impressa nella mente e nei cuori di tutti.

Scopri le ultime news su Amici.