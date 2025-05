Amici 24, le pagelle della semifinale: Daniele pazzesco, Nicolò eliminato ingiustamente a un passo dalla finale!

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle dell'ottava puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Sabato 10 maggio 2025 su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Amici che ha visto l'eliminazione di Nicolò Filippucci e la proclamazione dei cinque finalisti della 24esima edizione: Antonia Nocca, TrigNO, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra emozioni ed eliminazioni inaspettate, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici di sabato 10 maggio

Nicolò: Voto 5 (Amaro e inaspettato epilogo per il cantante!)

Un epilogo amaro per Nicolò, che nel corso del suo percorso ad Amici ha mostrato una crescita costante e davvero sorprendente. Sempre educato e rispettoso nei confronti di tutti, ha saputo guadagnarsi la stima del pubblico, dei professori e dei professionisti. La sua eliminazione è stata davvero ingiusta e inaspettata visto che si sarebbe benissimo potuto optare per una finale a sei, come quella dello scorso anno. Forse, però, farlo accedere alla finale avrebbe portato a un epilogo scontato, ovvero alla sua vittoria grazie al televoto. Davvero un peccato, era da finale dal primo giorno in cui è entrato nella scuola. Noi siamo d'accordo con quanto dichiarato sui social da Anna Pettinelli: Nicolò ha lasciato il segno e nessuno potrà dimenticarsi di lui.

Daniele: Voto 9 (Che bomba!)

A grande sorpresa di tutti e alla faccia dei suoi compagni di scuola, che non lo ritenevano all'altezza della finale, Daniele è riuscito a conquistare un posto nell'ultima puntata del programma! Chi lo avrebbe mai detto? Forse nemmeno lui! Il suo percorso al Serale era iniziato in punta di piedi, ma il giovane ballerino ha saputo ribaltare completamente la situazione e le aspettative, dimostrando di avere tecnica, energia, carisma e talento da vendere. Bravo davvero! Finale meritata!

TrigNO: Voto 8 (Lui è il vero showman di Amici 24)

TrigNO è l’allievo che è cresciuto di più in questi mesi nella scuola di Amici. Al suo ingresso erano più le note e i provvedimenti disciplinari che non riusciva a non prendere che le altre, poi uno spiraglio di luce al pomeridiano fino al salto di qualità al Serale. Un cambiamento che ha conquistato tutti e che non poteva non essere premiato dalla giuria del Serale.

Antonia: Voto 6 (Bravissima, ma la personalità?)

Antonia Nocca è stata l'ultima allieva a rientrare in gioco. Una voce davvero splendida, intonatissima e precisa, ma piatta! L'atteggiamento un po' scocciato e arrogante e la mancanza di personalità a livello vocale, sono le pecche più oggettive della giovane cantante campana. A ogni modo, il suo arrivo in finale sorprende davvero poco. Le qualità di Antonia hanno in qualche modo influenzato il giudizio su altri concorrenti del talent show di Maria De Filippi, lasciando poco spazio ai dubbi su chi sarebbe arrivato alla fine. La ragazza, che ha già vinto il premio Spotify Singles, si giocherà la vittoria contro lo showman TrigNO. Un duello che, oggi, non è più così scontato!

Francesco e Alessia: Voto 8 (Travolgenti!)

Due talenti puri e travolgenti. Presenza scenica, grinta, tecnica, passione e chi ne ha più ne metta! Quando salgono sul palco, emozionano e catturano l'attenzione di tutti. I due allievi, però, non devono troppo sottovalutare Daniele che, zitto zitto, potrebbe tranquillamente soffiargli la vittoria finale! Che vinca il migliore!

