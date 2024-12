Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 8 dicembre: finale amaro per Diego Lazzari, Senza Cri sorprendente

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle dell'unedicesima puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 8 dicembre 2024, su Canale 5 è andata in onda l'undicesima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra eliminazioni inaspettate, nuove rivelazioni e accesi scontri in studio, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 8 dicembre

Senza Cri: Voto 8 (Magnetica, tra le più brave della classe)

Senza Cri è stata la migliore della puntata e su questo non c'è dubbio! La giovane allieva è fortissima, continua a distinguersi da tutti gli altri ragazzi della scuola di Amici 24 per la sua dolcezza e per la sua bravura nel riuscire sempre a scegliere i pezzi giusti, che la valorizzano al meglio. La sua esibizione sulle note di "Zombie" è stata sorprendente! Vederla penultima nella classifica di canto è veramente assurdo!

Cristian De Sica: Voto 5 (Una classifica senza senso!)

La classifica stilata da Cristian De Sica non ha avuto molto senso. Vedere Senza Cri penultima con una performance perfetta sul brano 'Zombie' dei Cranberries, e ultimo TrigNO è stata una vera ingiustizia e ha fatto storcere il naso a molti. Il bravissimo e amatissimo attore e regista è stato troppo buono, donando gentilezza e simpatia a tutti, forse anche a chi meritava qualche critica.

Rudy Zerbi: Voto 4 (Povero Ilan!)

Dopo aver "fatto fuori" Diego Lazzari, Rudy Zerbi ha puntato il dito contro Ilan Muccino. Il professore di canto della scuola ha chiamato al centro dello studio il suo allievo per comunicargli che non è contento del suo rendimento e che è rimasto molto colpito da Jacopo Sol. Motivo per cui ha pensato a una possibile sostituzione: "La sostituzione immediata sarebbe un’ ipotesi, ma non voglio farlo, ho bisogno di alcuni giorni per riflettere, seguirvi qui dentro e capire la scelta più giusta da fare. Ti chiedo di darmi la tua maglia e uscire dallo studio". Una scelta davvero inaspettata, che facciamo davvero fatica a capire visto il grande talento e personalità del ragazzo. Il coraggio con cui il cantante di "Mezzocielo" ha accettato il suo destino è stato apprezzato tanto da tutti.

Diego Lazzari: Voto 6

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 ha visto l'uscita di scena inaspettata di Diego Lazzari. Il giovane cantante e allievo di Lorella Cuccarini ha dimostrato di avere carattere e talento. Un dettaglio che però è finito in secondo piano durante la sua ultima sfida. Il motivo? Diego si era già procurato una presunta antipatia da parte del suo coach Rudy Zerbi, di Maria De Filippi e dello stesso talent show di Canale 5, avendo più volte contestato le modalità di giudizio attraverso le varie classifiche. Diego, però, meritava di restare nella scuola, almeno per il momento.

Luk3: Voto 7 (Luk3 conquista tutti)

Per la gioia di Anna Pettinelli, Luke ha affrontato l'ennesima sfida e ha vinto! Il giovane allievo del team di Lorella Cuccarini si è scontrato con il tiktoker Vincenzo Cairo con una grande sicurezza e padronanza del brano conquistando il giudice esterno. Il suo miglioramento é evidente a tutti, anche alla speaker radiofonica che ha deciso di non fargli fare la seconda sfida della giornata. La sua è stata una vittoria più che meritata. Bravo Luk3!

