Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 19 gennaio: Vybes sempre uguale, tutti pazzi per Javier!

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 15esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 19 gennaio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 15esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra emozioni, confronti e inaspettati ritorni in studio, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 19 gennaio

Daniele: Voto 10 (Standing ovation per Daniele!)

Daniele riesce sempre a sorprendere tutti. Con la coreografia sulle note di Let it be, assegnata durante la settimana da Deborah Lettieri, ha emozionato tutti i presenti in studio. "Io non mi commuovo facilmente. Ma bravo. Sei stato bravo Daniele" gli ha detto la professoressa di ballo. Un momento davvero toccante, che ha dimostrato come l'arte riesca a trasformare il dolore in forza. Bravo Daniele, la maglia del Serale è già tua!

Alessandro Cattelan: Voto 8 (Una boccata d'aria fresca)

Parola d'ordine? Simpatia ed empatia. Con la sua ironia, carisma e semplicità, Alessandro Cattelan ha conquistato tutti. Il giudice, che si sta preparando per il prossimo Festival di Sanremo, è riuscito infatti sia a improvvisare qualche battuta per spezzare la tensione, sia a dare preziosi consigli ai ragazzi della scuola.

Vybes: Voto 5 (Che monotonia!)

Il percorso di Vybes ad Amici è abbastanza piatto. In tre mesi nel talent show di Maria De Filippi, infatti, ha sempre cantato lo stesso genere che, per carità, funziona ma ha anche stancato. Un programma come Amici dovrebbe essere l’occasione perfetta per mettersi davvero in discussione e alla prova per scoprire magari nuove prospettive, ma a quanto pare a Vybes manca ancora un pò di coraggio.

Luk3: Voto 6 (Ci piace!)

Alessandro Cattelan lo ha anticipato: "Luk3 rappresenta una minaccia" e noi siamo un pò d'accordo con lui. Il giovane cantante della scuola sta tirando fuori il talento e il suo miglioramento è sotto gli occhi di tutti. Con il suo stile, che funziona alla grande, è riuscito a conquistare anche Rudy Zerbi che, durante l'ultima puntata del pomeridiano, si è schierato dalla sua parte difendendolo dalle critiche di Anna Pettinelli. Siamo sicuri che sentiremo parlare di lui anche dopo la fine del programma.

Javier: Voto 7 (Che nostalgia!)

Javier Rojas, vincitore della categoria ballo della 19esima edizione di Amici, è tornato nella scuola per esibirsi insieme alla giudice esterna Rebecca Bianchi, étoile dell’Opera di Roma, regalando al pubblico un momento di grande emozione. La sua ospitata, che ha entusiasmato tutti i numerosissimi fan, ha riportato alla memoria il suo straordinario talento, ma anche il carattere esplosivo che lo ha reso un protagonista indimenticabile nella storia del programma di Canale 5. Che nostalgia!

Scopri le ultime news su Amici.