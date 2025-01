Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 12 gennaio: Daniele iconico! Chiara torna e fa la differenza

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 14esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 12 gennaio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 14esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra conferme, emozioni e accesi confronti in studio, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 8 dicembre

Daniele: Voto 8 (Iconico!)

Daniele è stato iconico e travolgente. L’esibizione in coppia con Elena D’Amario ha confermato il talento dell'allievo della maestra Alessandra Celentano. Il giovane ballerino non ha solo tecnica, ma anche tanta personalità e si è vista alla grande. La coreografia, ideata dalla professionista, ha sorpreso e divertito tutti. Daniele è pronto per il Serale e noi non vediamo l'ora di vederlo all'opera!

TrigNO e Deddè: Voto 6,5 (Bravi, ma manca ancora qualcosa)

TrigNO è uno dei ragazzi più interessanti di questa edizione di Amici, non per la vocalità ma per la sua personalità che esce fuori in ogni esibizione. Il suo nuovo inedito "Maledetta Milano" funziona, tratta di vita reale ed è ben scritto. È piaciuto anche a Ornella Vanoni e questa è una grande soddisfazione. Stesso discorso per Deddè, che ha già conquistato il giudice Dardust che ha definito Periferia come il suo inedito preferito. E noi non possiamo che essere d'accordo, l'inedito dell'allievo campano è probabilmente uno tra i più forti di questo gruppo. Da TrigNO e Deddè ci aspettiamo grandi cose!

Alessia: Voto 5,5 (Le critiche fanno bene e vanno accettate sempre col sorriso)

Alessia è brava e lo sa. Però, quando qualcuno le fa qualche appunto o critica non ci sta mai. A confermarlo è stata Maria De Filippi, quando Garrison le ha fatto notare che, durante l'esibizione con Sebastian, sembrava un po’ intimidita. Interpellata dalla conduttrice, infatti, l'allieva della maestra Celentano ha ammesso di esserci rimasta male, ma di voler prendere questo appunto come una scusa per chiedere un altro passo a due con il ballerino professionista.

Chiara: Voto 7 (Il grande ritorno della ballerina)

Emanuel Lo ha deciso di affidare a Chiara una coreografia sui tacchi per spronarla a tirare fuori il suo lato sensuale. L'esibizione della ballerina, però, non ha convinto il professore, che gli ha dato un bel 5. Per Alessandra Celentano, invece, è stata perfetta. Ci dispiace tanto per il professore di ballo, ma questa volta ha pienamente ragione la maestra: Chiara è stata tra le migliori in assoluto. Il suo è stato un ritorno in grande stile.

Scopri le ultime news di Amici.