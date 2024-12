Amici 24, le pagelle della decima puntata del talent show di Canale 5: l'esempio di Daniele, Pettinelli nel caos

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della decima puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 1 dicembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la decima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra colpi di scena, nuove rivelazioni e accesi scontri in studio, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 1 dicembre

Daniele: Voto 8 (Il ballerino ha dato una bella lezione ad Emanuel Lo)

Daniele è stato accusato da Emanuel Lo di essere "gravemente insufficiente" nonché "da sfida immediata" per non essere stato all'altezza del professionista Sebastian in una comparata. A smentire il professore di ballo, però, è stato lo stesso allievo che, proprio durante la sfida, ha tirato fuori le unghie. Daniele ha carattere da vendere e lo ha dimostrato alla grande nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano soprattutto alla fine quando, dopo aver battuto il suo avversario, ha ringraziato il coach per averlo messo alla prova. Un esempio da seguire!

Maria De Filippi: Voto 9 (L'educazione non deve passata di moda)

L'educazione è ormai cosa rara e va riconosciuta. Ed è quello che ha fatto Maria De Filippi durante l'ultimo pomeridiano di Amici 24 quando ha sottolineato la gentilezza della ballerina Chiara che, rientrata da un brutto infortunio, ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente tutte le persone dello staff che l’hanno aiutata e curata in queste settimane. Una cosa che dovrebbe essere scontata, ma purtroppo non lo è. Brava Maria!

Anna Pettinelli: Voto 4 (La guerra incoerente contro Luk3)

La puntata di Amici 24 si è aperta con l'ennesima lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che hanno ribadito il loro pensiero completamente opposto su Luk3. Se per la speaker radiofonica dovrebbe già essere fuori dal talent show di Maria De Filippi, per la showgirl merita di continuare il suo percorso perché ricco di talento. A finire sotto accusa sono stati i modi aggressivi e incoerenti della Pettinelli, che continua la sua guerra contro il giovane cantante senza però voler accettare la proposta della maestra Alessandra Celentano di far uscire dalla scuola un alunno che, per tre volte, finisce in ultima posizione. La domanda è: perché?

TrigNO: Voto 7 (Ha finalmente alzato il tiro!)

TrigNO è finalmente uscito dal letargo e conquistato tutti con il brano di En e Xanax di Samuele Bersani. Il cantante del team di Anna Pettinelli è entrato in punta di piedi nel pezzo e ne ha proposto una versione sua, originale, in cui ha puntato tutto sull’interpretazione. Bella esibizione!

Luk3: Voto 6 (L'arte di non sapersi arrendere)

Luk3 non trova pace ad Amici. Non è stato il migliore in gara, ma neppure il peggiore! La doppia vittoria della sfida è stata vanificata sia dall'ultimo posto in classifica in collaborazione con Diego Lazzari, ma anche dalla mancanza di tranquillità generale dovuta ai continui attacchi della coach Anna Pettinelli. È davvero un peccato perché il giovane cantante, a differenza di altri, ha già affrontato diverse sfide e ha già dimostrato di darsi da fare.

