Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 16 febbraio: nuovi e inaspettati ingressi al Serale

Ecco tutte le Anticipazioni della registrazione della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 16 febbraio 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Fiorella Mannoia, Garrison e Rossella Brescia.

Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 16 febbraio su Canale 5. Ospiti in studio Fiorella Mannoia, Garrison Rochelle e Rossella Brescia, che hanno giudicato le rispettive gare di canto e di ballo.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici

La nuova registrazione di Amici 24 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, dopo Alessia e Antonia, anche altri allievi della scuola hanno conquistato la maglia per il Serale. Stiamo parlando dei ballerini Francesco e Chiara e del cantante Nicolò. Brutte notizie per Chiamamifaro che, una volta arrivata davanti alla commissione di canto, ha ricevuto il no di Anna Pettinelli.

A giudicare la gara di canto la cantautrice Fiorella Mannoia, che ha premiato Chiamamifaro. Ultimo posto per TrigNO. Stessa sorte per Antonio, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Garrison e Rossella Brescia. Grandi assenti in studio: Alessia per via del Campionato, Dandy, Jacopo Sol e Daniele.

Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori del talent show di Maria De Filippi. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono nuovamente scontrati per Luk3 e Chiamamifaro. Il coach di canto ha scherzato con Lorella Cuccarini e provocato la nota speaker radiofonica perché ha deciso di non assegnare la famosa maglia oro alla giovane cantante.

La classe di Amici 24

Mancano pochi giorni alla nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 16 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Con l'ingresso al Serale di Alessia, Antonia, Chiara, Francesco e Nicolò, gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono Chiamamifaro, Vybes e Jacopo Sol del team di Rudy Zerbi; TrigNo e Deddè del team di Anna Pettinelli; SenzaCri, Luk3 e Mollenback del team di Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda invece la categoria ballo, i talenti ancora in gara sono: Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Asia del team di Emanuel Lo; Francesca, Antonio, Dandy e la nuova latinista Raffaella del team di Deborah Lettieri. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 16 febbraio su Canale 5. Non mancate!

