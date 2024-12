Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 15 dicembre: duro colpo per gli allievi della scuola

News VIP

Oggi, giovedì 12 dicembre, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Sting con Giordana Angi, Raimondo Todaro, I Ricchi e Poveri e Alex Britti, che hanno giudicato le esibizioni dei ragazzi della scuola.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, giovedì 12 dicembre 2024. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, TrigNO e Dandy hanno superato le loro rispettive sfide, Teodora non ha ancora fatto la sfida, mentre Ilan è passato nella squadra di Anna Pettinelli. Non solo. La professoressa di canto ha fatto aggiungere un quarto banco e fatto entrare un ragazzo che si chiama Dedè. Rudy Zerbi ha preso nel suo team Jacopo Sol.

A giudicare la gara di canto il cantautore Alex Britti e I Ricchi e Poveri, che hanno premiato Antonia. Ultimo posto per Chiamamifaro. Stessa sorte per il ballerino Alessio, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Raimondo Todaro. Il giudice di ballo ha criticato Alessia. La seconda gara di canto, giudicata da giudicata da Giovanni Pallotti, ha visto scontrarsi Senza Cri, Antonia e Nicolò.

Provvedimento disciplinare per colpa della sporcizia in casetta. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno deciso di mandare tutti i loro allievi in sfida. Durante la registrazione, però, è venuto fuori che Alessia, Senza Cri e Dandy sono quelli che fanno più di tutti e che Teodora cucina per tutta la classe. Ovviamente sono stati esclusi dal provvedimento i nuovi arrivati Jacopo Sol e Mollenback. Spazio poi ai compiti voluti dai professori della scuola di Amici. Nicolò ha affrontato il compito dato da Lorella Cuccarini ed è riuscito a prendere la sufficienza. Prove sponsor Oreo: ha vinto Luk3. Prova Marlù: ha vinto Francesca. Ospiti musicali della registrazione Sting e Giordana Angi.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 15 dicembre alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Con l'eliminazione di Diego Lazzari, ecco chi sono gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

