Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 1 dicembre: Luk3 non molla, un allievo finisce in sfida immediata

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Mattia Briga, Enrico Nigiotti e l'amatissimo J-Ax.

Ieri, mercoledì 27 novembre, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Enrico Nigiotti e Mattia Briga, che presenteranno i loro nuovi singoli, e J-Ax, che giudicherà le esibizioni dei cantanti della scuola.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La decima puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata ieri mercoledì 27 novembre 2024. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, Luk3 ha vinto entrambe le sfide giudicate da Federica Abbate e Charlie Rapino. Teodora, che è arrivata ultima nella precedente puntata, non ha potuto esibirsi perché impossibilitata fisicamente. Daniele è finito in sfida immediata per volere di Emanuel Lo, ma fortunatamente ha vinto.

A giudicare la gara di canto J-Ax, che ha premiato SenzaCri. Ultimo posto per Luk3 e Diego: entrambi sono finiti in sfida. Il giovane allievo di Lorella Cuccarini aveva un +1, grazie alla sfida vinta e andata in onda nel day time di mercoledì, e quindi è arrivato pari-merito del tiktoker. Stessa sorte per Chiara, che è arrivata ultima nella classifica stilata dal giudice Giorgio Madia. Ospiti musicali della registrazione Mattia Briga, che ha cantato il singolo "Vieni con me" uscito il 15 novembre e dedicato alla moglie Arianna Montefiori, ed Enrico Nigiotti, che ha presentato il brano "Tu sei per me".

Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, infatti, hanno discusso animatamente per "colpa" di Luk3. A schierarsi dalla parte della Cuccarini anche la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che hanno accusato la speaker radiofonica di essere incoerente. La maestra Celentano si è resa protagonista di un'accesa discussione con Emanuel Lo per difendere il suo allievo Daniele dalle critiche. Prove sponsor Marlù: Alessia ha vinto una lezione di canto. Daniele ha invece trionfato nella Prova Oreo.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 1 dicembre alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Con l'eliminazione di Rebecca, sono 16 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan Muccino, Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3 e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e l'ultimo arrivato Dandy per la categoria ballo.

