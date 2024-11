Amici 24, la maestra Celentano sospende la maglia ai suoi allievi, nella casetta entra la possibile sostituta di Diego

News VIP

La maestra Alessandra Celentano furiosa con i ballerini della scuola, Diego Lazzari rischia grosso ad Amici 24: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi.

Non c'è pace per Diego Lazzari ad Amici 24. Dopo essersi scontrato con Rudy Zerbi, il giovane cantante si è ritrovato a dover convivere insieme alla sua possibile sostituta Antonia. Guai in vista anche per tutti i ballerini della scuola che non hanno superato la verifica della maestra Alessandra Celentano.

La drastica decisione della maestra Celentano

Nel daytime di oggi di Amici 24, Alessandra Celentano ha bocciato tutti i ballerini della scuola e sospeso la maglia ai suoi tre allievi: Alessia, Daniele e Chiara. Il motivo? La professoressa del talent show di Maria De Filippi ha deciso di fare una verifica sui fondamentali di cultura generali della danza, ma nessun allievo è stato in grado di rispondere alle domande.

A deludere la maestra Celentano, però, è stato il comportamento irrispettoso di alcuni di loro, che si sono messi a ridere fregandosene dei giudizi ricevuti. "Visto che vi ho sentito ridere, invece di essere tristi e insoddisfatti della vostra ignoranza...e soprattutto per la vostra mancanza di rispetto per il lavoro che facciamo qua che è solo per voi, per quanto mi riguarda i miei tre allievi sono sospesi" ha dichiarato Alessandra provocando la reazione di Daniele, che ha cercato di giustificarsi "Io ho riso per nervoso, per me è umiliante".

L'ingresso di Antonia spiazza Diego

Nella casetta di Amici ha fatto il suo ingresso Antonia, la possibile sostituta di Diego Lazzari. Un ingresso che ha spiazzato e destabilizzato il giovane cantante, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere. "Avevo detto a Diego di una eventuale sostituzione e Antonia è l'eventuale sostituzione. Canterete in puntata e poi prenderò la mia decisione" ha dichiarato Rudy Zerbi in un collegamento telefonico con i ragazzi della scuola, confermando quindi la sua volontà di sostituire il suo allievo.

Diego riuscirà a convincere il suo coach Zerbi o sarà costretto a lasciare il suo banco ad Antonia? Stando alle anticipazioni, le cose non si metteranno per niente bene per il famoso tiktoker. Per saperne di più, però, non ci resta che attendere la nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 17 novembre 2024 alle 14 su Canale 5.

