Amici 24: la maestra Celentano mette alla prova Francesca, la reazione di Deborah Lettieri (VIDEO)

In vista delle nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova la ballerina e allieva Francesca assegnandole un compito molto sensuale: "Vorrei vedere Francesca donna, unica e inimitabile".

Manca poco alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 8 dicembre alle 14 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova la giovane ballerina Francesca assegnandole un nuovo compito. Riuscirà a convincerla?

Un nuovo compito per Francesca

Per la ballerina Francesca è tempo di compiti. In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di puntare il dito contro la talentuosa allieva di Deborah Lettieri assegnandole una coreografia molto femminile e sensuale:

Fino a oggi devo dire che non hai deluso le mie aspettative e spero che continuerai su questa strada [...] Il compito che ti consegno è pieno di femminilità, sensualità, forza, bellezza, presenza e carisma molto accentuati. Io credo che tu abbia molta forza e determinazione e intensità. Al di là dei passi, vorrei vedere Francesca donna unica e inimitabile.

Il compito della maestra Celentano ha entusiasmato, e non poco, Francesca. Dopo aver visto il filmato, infatti, la ballerina si è confrontata con i suoi compagni di scuola e confessato di volercela mettere tutta per non deludere le aspettative della severa professoressa del talent show di Maria De Filippi: "È bellissima, sono felicissima. Che bello farò la collezione delle lettere della maestra". Come mostrato nel daytime di oggi, l'allieva ha poi raggiunto la sua coach per un confronto. "Very good baby! Riconosce tante qualità che tu hai...io non vedevo l'ora di vederti sui tacchi. Io sui tacchi chiedo tanto. Facciamo vedere un altro lato di te che ancora non abbiamo esplorato. La coreografia è bella" ha dichiarato Deborah felice della scelta fatta dalla sua collega. Come se la caverà Francesca sui tacchi?

La sfuriata di Anna Pettinelli

Non solo sfide ad Amici. Nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi, infatti, è andata in onda una nuova sfuriata di Anna Pettinelli contro Lorella Cuccarini. Il motivo? La speaker radiofonica ha convocato in studio alcuni dei possibili sfidanti di Luk3, che avrebbe dovuto riascoltare insieme alla sua collega. Lorella, però, ha deciso di non presentarsi provocando la dura reazione di Anna:

Poteva chiamarmi, ha il mio numero. È una mancanza di rispetto nei confronti di questi ragazzi. Questa mia iniziativa l'ha messa in difficoltà con Luk3? Faccia come crede. Mancanza di rispetto totale per loro, non per me. Io chiedo allora cosa viene a fare i provini visto che è in difficoltà a sentire gente più brava di Luk3. Inutile che senta altra gente.

Come reagirà la Cuccarini di fronte alle nuove accuse della Pettinelli? Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica alle 14 su Canale 5. I ragazzi ancora in gara sono: Ilan, Chiamamifaro, Vybes, Antonia, Diego Lazzari, SenzaCri, Luk3, TrigNO e Niccolò per la categoria canto; Alessio, Dandy, Francesca, Teodora, Alessia, Chiara e Daniele per la categoria ballo.

