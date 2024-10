Amici 24, la maestra Alessandra Celentano su Sienna: "Ti trovo ancora molto debole" (VIDEO)

News VIP

Nella casetta di Amici 24 è arrivato un nuovo compito per la ballerina Sienna da parte della maestra Alessandra Celentano: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Canale 5.

Sienna è finita nel mirino di Alessandra Celentano. In vista della quarta puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 20 ottobre su Canale 5, la maestra di danza classica ha pensato di mettere alla prova la giovane ballerina e allieva di Emanuel Lo assegnandole una coreografia molto difficile.

La maestra Celentano contro Sienna

Nel daytime di oggi di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, la ballerina Sienna ha ricevuto il primo compito dell'anno da parte di Alessandra Celentano. La severa maestra della scuola di Canale 5 ha deciso di mettere alla prova la giovane allieva di Emanuel Lo su una coreografia tecnicamente molto difficile:

Questo mio primo compito spero possa esserti di grande aiuto per migliorare le tue carenze tecniche. Ti ricordavo molto più scarsa e giunonica, la cosa che ti caratterizza sono le tue evoluzioni fatte molto bene. Sono molto belle, ma sono un valore aggiunto, non sono l'essenza indispensabile. Ti trovo ancora molto debole. Questo compito è per vedere fino a che punto ti puoi spingere con la pura danza.

Il compito della maestra Celentano ha spiazzato Sienna che, parlando con i suoi compagni di scuola, ha rivelato di essere preoccupata, ma di volersi impegnare per dare il suo massimo: "È difficilissimo. Faccio quello che riesco a fare". La ballerina della 24esima edizione di Amici riuscirà a stupire la temuta professoressa di ballo?

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

La quarta puntata di Amici 24 è stata registrata ieri. Stando alle anticipazioni, la cantante SenzaCri e la ballerina Teodora hanno vinto le loro rispettive sfide. Tra gli ospiti in studio la cantante Arisa, che ha presentato il suo nuovo brano usato anche per il film Il ragazzo con i pantaloni rosa e giudicato la gara di canto, Diana Del Bufalo, Rossella Brescia e Federica Abbate. Tra tutti, Sienna ha rischiato seriamente di dover lasciare la scuola per colpa delle coach Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. A salvarla ci ha pensato Emanuel Lo, che le ha riconsegnato la maglia. L'appuntamento è per domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5.

