Amici 24: l'ingresso degli allievi in casetta e le lacrime di Diego Lazzari (VIDEO)

News VIP

La classe ufficiale di Amici 24 è stata formata: ecco chi sono i 16 allievi (otto cantanti e otto ballerini) ufficiali della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Oggi, lunedì 30 settembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del daytime di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Un appuntamento davvero speciale che ha visto la formazione ufficiale della nuova classe e l'ingresso dei 16 allievi nella casetta dove vivranno per i prossimi mesi.

La classe di Amici 24

Il daytime di oggi di Amici 24 è stato interamente dedicato alla formazione della nuova classe. La puntata è ripartita da Marco Bocci, che ha consegnato l'ambita maglia agli ultimi tre allievi del talent show. Rudy Zerbi ha scelto Alena, Anna Pettinelli ha deciso di portare nel suo team il cantante TrigNO e la new entry Deborah Lettieri ha scelto la ballerina Rebecca.

I 16 allievi di Amici 24 sono: Alessia Pecchia, Nicolò Filippucci, Vybes (Gabriel Monaco), Alessio Di Ponzio, Luk3 (Luca Pasquariello), Daniele Doria, Diego Lazzari, Teodora Olivia Martinez, Chiara Bacci, Sienna Osborne, Ilan (Ilan Muccino), Senza Cri (Cristiana Carella), Gabriele Baio, Alena, TrigNO e Rebecca. Oltre a vedere l'emozionante ingresso dei ragazzi nella scuola, nel daytime di oggi abbiamo assistito anche al dolcissimo confronto telefonico tra il tiktoker Diego e la mamma. "Mi hanno preso mamma, non ci credo. Sei bellissima" ha dichiarato il giovane cantante, con la voce rotta dal pianto, mostrando tutta la sua felicità per essere riuscito finalmente a realizzare il suo sogno di entrare nel talent show di Maria De Filippi.

Gli ascolti della prima puntata di Amici 24

Grande debutto per la 24esima edizione di Amici. Il popolare talent show di Maria De Filippi si conferma leader della domenica pomeriggio con il 24.75% di share pari a 2 milioni 900 mila telespettatori (15-64 anni 28.12% di share). Grande affluenza di pubblico giovane: 15-34 anni share del 39.63% mentre sui 15-19 anni la share cresce ulteriormente e si attesta al 40.18%. La scuola ha finalmente riaperto i battenti e d'ora in poi i 16 talenti in gara (otto cantanti e otto ballerini) dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali.

Scopri le ultime news su Amici.