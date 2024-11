Amici 24, l'esibizione di Rebecca stroncata dalla giudice Oriella Dorella: "Tutto troppo forte e marcato" (VIDEO)

News VIP

Nella puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 3 novembre, la giudice Oriella Dorella ha stroncato l'esibizione di Rebecca.

Oggi, domenica 3 novembre, è andata in onda su Canale5 una nuova puntata di Amici 24 e giudice per la categoria ballo è stata Oriella Dorella, che non ha mancato di fare qualche appunto a Rebecca, dopo averla vista esibirsi sulle note di S.O.S.

Amici 24, Oriella Dorella stronca l'esibizione di Rebecca: "Non hai bisogno di tutte queste forzature"

Come ogni domenica è tornato immancabile l'appuntamento con il talent show di Canale5, Amici di Maria De Filippi. In questa puntata non sono mancate le sorprese, come la proposta di eliminazione di Luk3 da parte di Anna Pettinelli o TrigNO a rischio eliminazione per aver infranto il regolamento in più di un'occasione.

Per quanto riguarda le esibizioni, se quella di Alessia è stata applaudita da Oriella Dorella, non si può dire lo stesso lo stesso per Rebecca. La ballerina si è esibita sulle note di S.O.S. e, nonostante la sua performance sia stata molto intensa e appassionata, per la giudice è parsa eccessiva e forzata. Dopo aver assistito all'esibizione dell'allieva di Deborah Lettieri, la giudice ha detto la sua, dichiarando di aver visto forse troppa espressività:

"Trovo tutto un po' troppo forte, marcato. Non hai bisogno di tutto questo. Capisco che il brano si chiama sos, ma ricercheri un po' più di attimi, di sospensioni. Ogni tanto ci vuole un attimo per ritrovare il tuo sentire. Hai fatto un buon lavoro, ma ritrovati un pochino. Andare sopra le righe è un po' facile, ma tu non ne hai bisogno"

Rebecca ha manifestato un certo disappunto per il giudizio che ha ricevuto, perché in passato si è sentita dire esattamente il contrario e che ha trovato molta difficoltà nell'esprimersi con naturalezza. Oriella Dorella le ha detto che è un lavoro molto duro quello di concentrarsi sulla propria sensibilità artistica e che solo con un certo esercizio riuscirà a esprimersi con più serenità:

"Non è una questione di dover alzare di più la gamba, ma di trovarti. Quando lo farai, il resto verrà da sé"

Amici 24, TrigNO infrange il regolamento: espulsione per il cantante?

La puntata di Amici 24 è iniziata con una strigliata di Maria De Filippi ai ragazzi per aver infranto il regolamento: in un filmato si è visto TrigNO e altri allievi arrivare in ritardo a diverse lezioni e a sostare fuori dalla scuola, quando gli allievi hanno a disposizione il giardino interno alla casetta. Vista la situazione, a cui si è aggiunta anche la questione del famoso filmato che TrigNO ha inviato su un gruppo social, per il cantante di Anna Pettinelli è stata proposta l'espulsione.

La prima a dire la sua è stata Alessandra Celentano, che ha sottolineato che vista la gravità di ciò che TrigNO ha fatto e la totale noncuranza verso le regole della scuola sarebbe necessaria una punizione esemplare. Sebbene la decisione finale spetti ad Anna Pettinelli, la Maestra ha chiesto ai colleghi di votare.

Prima di procedre alle votazioni, Maria De Filippi ha strigliato i ragazzi, ricordando loro che le regole della scuola non sono poi così difficili da seguire e che hanno diverse libertà che a quanto pare danno per scontate, visto il loro comportamento:

"Questo programma va in onda da anni, possibile che ogni anno mi trovi sempre di fronte allo stesso filmato?!"

Scopri le ultime news su Amici