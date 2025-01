Amici 24, l'esibizione di Chiara scatena lo scontro tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano: "Non capisci niente"

News VIP

Oggi, durante l'ultima puntata di Amici 24, Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno avuto un'accesa discussione dopo l'esibizione di Chiara. Ecco cosa è successo!

L'ultima puntata di Amici 24, andata in onda oggi, domenica 19 gennaio 2025, è stata ricca di grandi emozioni e non sono mancati gli scontri, come quello tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, dopo l'esibizione di Chiara sul brano I've seen that face before.

Amici 24, l'esibizione di Chiara scatena la lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

Tra le performance a cui abbiamo assistito nella nuova puntata della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi quella di Chiara ha scatenato l'ennesimo scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La giudice della puntata, Rebecca Bianchi, si è complimentata con l'allieva, elogiando la sua eleganza e bravura, ma le ha anche dato un prezioso consiglio: "Devi crederci tanto, perché la possibilità c'è". Maria De Filippi ha dato la parola alla maestra Celentano, chiedendole se confermasse il voto (un 9) che aveva assegnato alla sua allieva durante le prove:

"Ti do soddisfazione, le hanno detto delle belle cose, tu confermi il tuo voto? Hai dato un voto molto alto..."

La Maestra si è detta molto soddisfatta del risultato di Chiara e ha concordato con il giudizio di Rebecca Bianchi: "Chiara è una ballerina speciale, 9 va bene è un bellissimo voto, ma sarei curiosa di sapere che cosa ne pensa il mio compare, qui [indica Emanuel Lo ndr] che dà sempre voti molto bassi".

La conduttrice ha anticipato il maestro di hip hop, svelando che nelle prove aveva dato 5.5. Il voto ha lasciato stupefatta Alessandra Celentano, che non ha saputo trattenersi: "No vabbè ma è ridicola questa situazione!".

Amici 24, Alessandra Celentano contro Emanuel Lo: "Sei ridicolo, non le dai mai la sufficienza"

Maria De Filippi ha dato la parola a Emanuel Lo e il maestro ha motivato così il suo 5.5: "Lo confermo questo voto, sempre per lo stesso motivo. "Credici", tu sei sempre altalenante. A volte dallo sguardo esce Chiara e io ti vedo e dico 'oh, ecco Chiara'. Ma poi torni a chiuderti e manca quella passionalità che cerchiamo".

La conduttrice si è poi rivolta alla ballerina, chiedendole di dire la sua, perché Chiara tende sempre a non replicare se non con un sorriso educato. "Sei convinta di ciò che ti ha detto Emanuel?" le chiede la conduttrice "Per una volta tanto abbiamo detto qualcosa che non sia un sorriso pre-stampato" aggiunge dopo che Chiara ammette di non essere totalmente d'accordo con le parole del ballerino di hip hop. Le parole di Emanuel Lo non sono però passate inosservate alla Celentano, che tuona furiosa:

"Tu con questo 5 però sei ridicolo, non le dai mai la sufficienza. Il problema è tuo se non ti arriva la sua gioia mentre balli"

Emanuel Lo però replica che Chiara è una ballerina da nove, ma che se non tira fuori ciò che ha dentro, resterà sempre un'allieva da quasi sufficienza: "Deve tirare fuori quello che ha dentro, altrimenti non ci siamo proprio. Il resto sono solo parole".

