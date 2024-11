Amici 24, l'amaro sfogo di Rebecca dopo l'eliminazione dal talent show: "Vedevo che fuori ero poco apprezzata, ma..."

News VIP

La ballerina e allieva di Deborah Lettieri, Rebecca Ferreri, ha perso la sfida ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dopo l'eliminazione.

L'ultimo daytime di Amici 24, andato in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione inaspettata della ballerina Rebecca Ferreri. La giovane e talentuosa allieva di Deborah Lettieri ha perso la sfida contro Dandy Cipriano ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Rebecca eliminata da Amici 24

Dopo Sienna Osborne, anche Rebecca Ferreri è stata eliminata da Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Con una mossa decisamente inaspettata, Deborah Lettieri ha deciso di anticipare la sfida della sua allieva che avrebbe dovuto tenersi durante la prossima puntata del pomeridiano. La ballerina si è così esibita contro Dandy Cipriano, ma non è riuscita a convincere il giudice Garrison Rochelle ed è stata costretta a lasciare la scuola.

L'esito della sfida ha letteralmente spiazzato Rebecca, che è scoppiata a piangere disperata. A cercare di consolarla ci ha pensato Deborah, che l'ha incoraggiata a dare il meglio di se anche dopo Amici: "Penso che tu abbia tante cose belle, sarai una ballerina al di fuori di qui, al di fuori di Amici. Mi ero ripromessa che vi avrei passato quello che so nel minor tempo possibile". Incredula per tutta la situazione, la giovane ballerina ha confessato di andare via con un rimorso gigante: "Non ho parole, mi dispiace troppo. Potevo ancora dare tantissimo. Vado via con un rimorso gigante, ho dato tanto ma so che non ho reso orgogliosa me, e neanche te. Promettimi che ci risentiamo".

Le prime dichiarazioni social di Rebecca

L'eliminazione di Rebecca Ferreri da Amici 24, che ha affrontato la sfida da sola senza Maria De Filippi e senza il pubblico in studio, ha spiazzato un pò tutti ed è stata commentata sui social proprio dalla diretta interessata. La ballerina e ormai ex allieva di Deborah Lettieri, infatti, è tornata su Instagram per fare un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza nel talent show di Canale 5 e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi due mesi:

Era già da due giorni che leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no non è andata così, semplicemente ho affrontato la sfida prima ed è andata come è andata, per quanto vedevo che fuori ero poco apprezzata, mai e poi mai avrei abbandonato il mio sogno, anche perché comunque vedevo che tante persone mi apprezzavano e capivano, vi ringrazio tutti quanti con il cuore. Mi dispiace di non essere arrivata per come sono realmente ma spero che tramite i social riuscirò a mostrare me stessa al 100%. Grazie a chi mi ha sostenuto dall’inizio fino alla fine e che continuerà a farlo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni, mi mancate, voglio vedere TUTTI AL SERALEEEE, io vi sosterrò da fuori sempre!

Con l'uscita di scena di Rebecca, i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes e Antonia del team Rudy Zerbi; il tiktoker Diego Lazzari, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano;Teodora, Francesca e l'ultimo arrivato Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con Amici è per domenica 24 novembre 2024 alle 14 su Canale 5.

