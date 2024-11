Amici 24, Ilan Muccino in lacrime dopo l'ultimo pomeridiano, interviene Maria De Filippi (VIDEO)

News VIP

Puntata difficile per Ilan che, dopo essere arrivato ultimo nella classifica di canto, è finito in sfida. Un risultato che ha deluso e destabilizzato il cantante di Amici 24, che si è sfogato con la conduttrice Maria De Filippi.

Ilan Muccino è crollato ad Amici 24. Dopo essere arrivato ultimo nella classifica stilata da Noemi con il suo brano "Mezzocielo", il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi si è lasciato andare a uno sfogo con i suoi compagni di avventura provocando la reazione di Maria De Filippi, che ha deciso di intervenire per calmarlo.

Ilan crolla ad Amici 24

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andato in onda il crollo di Ilan Muccino. La classifica stilata da Noemi durante l'ultima puntata del pomeridiano ha destabilizzato il cantante e allievo di Rudy Zerbi che, una volta tornato in casetta, non è riuscito a nascondere la sua delusione con Chiamamifaro e gli altri suoi compagni di classe.

Dopo aver visto le lacrime di Ilan, Maria De Filippi ha deciso di contattarlo telefonicamente per cercare di capire il motivo del suo stato d'animo e tranquillizzarlo. "Volevo dirti che ho apprezzato molto il fatto che tu non abbia detto per chi l'hai scritta, non tutti avrebbero fatto questa scelta...Ti ho fatto vedere quel filmato in puntata perché vorrei che ogni tanto non perdessi di vista te stesso. L'accoglienza va benissimo, ma falla anche verso di te" ha dichiarato la conduttrice del talent show invitando il giovane allievo della 24esima edizione a lasciarsi trasportare dalle emozioni "Non è facile per me, io canto perché attraverso le canzoni sento che riesco a tirare fuori le emozioni...Il problema sta tutto lì. Ho sempre frenato molto le mie emozioni, facevano male e mi sono abituato a non sentirle. Quando vado sul palco mi gelo". Il giovane cantante riuscirà a seguire i consigli della conduttrice e viversi al meglio questa bellissima esperienza nella famosa scuola di Canale 5?

Le parole di Gabriele Muccino sul figlio Ilan

Ilan Muccino è uno dei protagonisti della 24esima edizione di Amici. A commentare il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi ci ha pensato il padre Gabriele Muccino, che in un'intervista rilasciata a Fanpage aveva anche espresso qualche perplessità sul fatto che il figlio fosse preparato alla pressione mediatica di un programma del genere. "Il mondo della musica è terribilmente cinico un ambito in cui si spremono artisti giovani e impreparati in modo crudele, quindi la vita d’artista va preparata con grande rigore e disciplina. Spero lui sia pronto sotto questo punto di vista perché è un mondo spietato" aveva dichiarato il noto regista. Ricordiamo che Ilan farà la sua sfida nella prossima puntata della trasmissione, che andrà in onda domenica 10 novembre 2024 alle 14 su Canale 5.

