Amici 24, Ilan Muccino e Deddè entrano nel team di Anna Pettinelli: i confronti dopo la puntata (VIDEO)

Anna Pettinelli allarga la sua squadra ad Amici 24 e incontra i suoi nuovi allievi Ilan Muccino e Deddè. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi del fortunato talent show di Maria De Filippi.

L'ultimo appuntamento pomeridiano di Amici 24 è stata ricco di colpi di scena. Anna Pettinelli ha prima deciso di accogliere nel suo team Ilan Muccino, sottolineando la fiducia nel suo potenziale, e poi ha richiesto l’aggiunta di un quarto banco nella sua squadra, aprendo le porte a Deddè, giovane cantante napoletano che ha subito catturato l’attenzione con l’inedito Periferia.

Il confronto tra Anna Pettinelli e Deddè

Nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, andata in onda domenica 15 dicembre 2024, Deddè ha fatto il suo ingresso nella Scuola e Ilan Muccino è passato nella squadra capitanata da Anna Pettinelli. La nota speaker radiofonica, che ha finalmente lasciato in pace Luk3, ha deciso di assegnare un banco al cantante napoletano e prendere in squadra l'ex allievo di Rudy Zerbi.

Subito dopo la puntata, la Pettinelli ha deciso di incontrare il suo nuovo allievo per conoscerlo meglio. Deddè, nome d’arte di Gabriele Giuseppe Mazza, è un giovane cantante di origini partenopee: classe 2005, ha 19 anni e ha coltivato la passione per la musica sin da piccolo, imparando a suonare strumenti come chitarra e percussioni. A soli 12 anni ha iniziato a scrivere canzoni con la sua band, ponendo le basi per la sua carriera artistica:

"Sono super felice di questa esperienza. Sono nato e cresciuto a Napoli, sono sempre stato legato alla mia famiglia, sono circondato dagli amici di sempre. Sono qui per imparare e poi si vedrà. Ho voglia di farmi conoscere meglio. Sono carico" ha confessato il nuovo allievo di Amici 24 alla professoressa Pettinelli, che si è detta entusiasta di averlo in squadra. Riuscirà a convincere il pubblico a casa con la sua voce e, considerato il suo ingresso a poche settimane dal Serale, a dimostrare di meritare di rimanere nella scuola?

Anna Pettinelli incontra Ilan

Dopo essersi confrontata con Deddè, Anna Pettinelli ha incontrato Ilan Muccino. Per chi non lo sapesse, il giovane cantante di "Mezzocielo" è stato "scaricato" dal suo coach Rudy Zerbi durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, ma a salvarlo è stata proprio la severa professoressa di canto, che ha deciso di prenderlo nel suo team composto già da TrigNO, Niccolò e l'ultimo arrivato Gabriele.

"Vediamo di capirci, qual è il problema?" ha domandato Anna a Ilan cercando di capire i reali motivi del suo blocco artistico "Devi buttarti, le paranoie le devi buttare. Non è vero che non comunichi, tu comunichi ma metti un filtro davanti. Sei ancora uno che si stramerita di stare qua dentro, devi essere leggero". Le parole della professoressa di canto del talent show di Canale 5 hanno provocato la reazione del cantante, che ha cercato spiegarle il suo attuale stato d'animo "Un'angoscia, quando canto il mio inedito sento che levo i filtri, i cover non sempre". I

Ilan riuscirà a seguire i preziosi consigli della sua nuova coach? Staremo a vedere. Ricordiamo che la nuova puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici andrà in onda domenica 22 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. 16 gli allievi ancora in gara: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia, Mollenback e Jacopo Sol per la categoria canto.

