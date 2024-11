Amici 24, Ilan e TrigNO stroncano Rebecca: la reazione dell'allieva di Deborah Lettieri (VIDEO)

News VIP

I cantanti Ilan Muccino e TrigNO hanno duramente criticato nella notte la ballerina Rebecca Ferreri che, venuta a conoscenza delle critiche mosse dai suoi compagni di scuola, non ha nascosto la sua delusione.

Domenica 3 novembre alle 14 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della 24esima edizione di Amici. Nell'attesa, nella scuola, i cantanti Ilan Muccino e TrigNO si sono lasciati andare a delle esternazioni davvero poco carine nei confronti della ballerina Rebecca Ferreri, deludendola.

Le critiche di Ilan e TrigNO a Rebecca

Tensione nella scuola di Amici 24 tra Ilan Muccino, TrigNo e Rebecca Ferreri. Tutto è nato quando i due cantanti della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi si sono lasciati andare ad alcune considerazioni sulla cultura e l’istruzione della ballerina del team di Deborah Lettieri. Il primo a criticare la ragazza è stato l'allievo di Anna Pettinelli, che ha dichiarato:

Lei come ragionamenti, quando la sento parlare mi sembra un po' superficiale. Non mi sembra consapevole di alcune cose. Non ti fai manco una domanda su dove sta Potenza, la Basilicata o alcuni argomenti, manca la curiosità di andare oltre e sapere. Lei è un po’ manipolatrice su alcune cose. Anche sul fatto che sta a fare i discorsi con te e poi deve per forza condividere con tutti.

A fargli eco Ilan. Il giovane cantante figlio d'arte, che solo poche ore prima si era dichiarato alla ballerina con una lettera d'amore, ha puntato il dito contro Rebecca, accusandola di essere immatura:

Ha un nome questa cosa: immaturità. Secondo me è una questione di consapevolezza. Il discorso è che fuori da qui se incontro una persona che non sa dov’è la Basilicata vado via. Però avendo la possibilità di conoscerla qui dentro, ho visto che ci sono altre cose. Ho questo conflitto però ci sono delle cose che mi piacciono.

La delusione di Rebecca

La produzione di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione, ha poi mostrato il filmato in questione a Rebecca Ferreri, che non è riuscita a nascondere la sua delusione e il suo dispiacere: "Finché lo dice Trigno che non mi conosce e non ci sono legata me ne frego, Ilan ci sono rimasta male perché siamo legati". A deludere la ballerina e allieva di Deborah Lettieri, che è stata supportata da SenzaCri e Diego Lazzari, è stato il comportamento assunto da Ilan Muccino, che ha cercato di giustificarsi:

Io mi rendo conto che ho avuto un atteggiamento più ostile nei tuoi confronti. Ti ho spiegato perché esiste questo sentimento di frustrazione forte, dall’altra parte c’è un altro tipo di sentimento. Non era un giudizio [...] Mi sta pesando questo discorso, molto più di quanto vorrei.

Scopri le ultime news su Amici.