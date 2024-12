Amici 24, Ilan affronta le sue paure con Rudy Zerbi: la richiesta inaspettata del professore spiazza il cantante (VIDEO)

News VIP

Destabilizzato e confuso, il cantante Ilan Muccino ha deciso di chiedere aiuto al suo professore Zerbi per superare il momento di difficoltà. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi della 24esima edizione di Amici.

Momento difficile per Ilan Muccino ad Amici 24. Il giovane cantante non riesce a scalare le classifiche, finendo sempre negli ultimi posti delle gare del pomeridiano. Risultati che lo hanno portato a porsi delle domande sulla sua permanenza nel talent show di Maria De Filippi e a chiedere un confronto sincero con il suo coach Rudy Zerbi.

Le paure di Ilan

Nel daytime di oggi di Amici 24, Ilan Muccino ha deciso di chiedere aiuto al suo coach per provare a superare il momento di difficoltà. Scendendo nel dettaglio, il giovane allievo della scuola ha chiesto a Rudy Zerbi di assistere ad una sua esibizione nella quale avrebbe provato a superare le sue paure:

Devo partire dall'essere più onesto nella vita per poter essere poi vero sul palco. Prima mi sentivo più paralizzato e impaurito. Ho apprezzato tanto il tuo modo sensibile e vero di venirmi a parlare però dentro di me ho percepito il campanello d'allarme e questa cosa mi ha fatto paura. Sicuramente cantare davanti a te potrebbe aiutarmi, in questo momento in cui mi sento molto vulnerabile.

Le varie performance di Ilan non hanno però convinto Zerbi, che non gli ha nascosto di aver notato un calo in lui sia dal punto di vista artistico che personale. Per cercare di sbloccare la situazione, allora, il professore della scuola ha deciso di fargli una richiesta particolare, ovvero quella di togliersi felpa e maglietta e di restare davanti a lui a cantare, possibilmente guardandolo negli occhi:

Fai una cosa: dobbiamo essere nudi veri? Allora lo siamo per davvero. Togliti la felpa, togliti la maglietta e rimani nudo. Fregatene. Proviamo a vedere se riusciamo a fare una volta una cosa di pancia". "Devi guardarmi in faccia quanto mi guardi. O è una roba tua? Altrimenti mi mandi una registrazione e me l'ascolto sul telefono.

Deborah Lettieri mette alla prova Daniele

In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024, nella casetta è arrivato un nuovo compito per Daniele. Dopo Emanuel Lo, anche Deborah Lettieri ha deciso di mettere alla prova il ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano su un passo a due:

Purtroppo mi trovo d'accordo con alcune cose dette da Emanuel e mi dispiace che un bravo ballerino come te non riesca a tirare fuori quel "qualcosa in più" che fa la differenza. Vorrei per una volta che tu provassi a "non ballare", ma a raccontare qualcosa con il movimento. Ho pensato a un passo a due con una ballerina molto espressiva che potrà anche ispirarti. Spero che riuscirai ad emozionarci, cosa che non accade mai.

Un compito molto difficile, che però non ha scoraggiato il ballerino della scuola. Daniele riuscirà a convincere Deborah e a superare il compito? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

