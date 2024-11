Amici 24, il gesto di Rudy Zerbi fa infuriare Anna Pettinelli: "Ma non ti vergogni?" (VIDEO)

News VIP

Nuovo scontro di fuoco nella scuola di Amici 24 tra i professori di canto, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La nuova puntata della 24esima edizione di Amici andrà in onda domenica 10 novembre su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola è scoppiata una nuova e accesa discussione tra i due professori di canto, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, in cui sono volate offese e pesanti accuse.

Rudy Zerbi mette alla prova i cantanti

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andato in onda un nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tutto è nato quando il professore della scuola ha deciso di mettere alla prova i cantanti chiedendogli di valutarsi e valutare gli altri pubblicamente sulla base di tre elementi: interpretazione, scrittura e presenza scenica. Dopo aver visto i voti alti dei ragazzi, Rudy ha deciso di intervenire:

Sono sinceramente senza parole, sono sconcertato da questo finto buonismo e da questa assenza totale di critica. Da questo gregge dove i voti si regalano tra gli 8 e 9 buttati lì così. Io vi ho chiesto una cosa molto chiara, vi ho detto “siate critici e autocritici” per imparare, per crescere e per insegnare anche agli altri. Siete giovani, va bene, ma questa è un’ipocrisia fuori da ogni luogo. Adesso i voti ve li do io!

Zerbi ha quindi stilato la sua classifica, che ha visto al primo posto Ilan Muccino e Chiamamifaro e all'ultimo TrigNO e Nicolò. I voti di Rudy hanno fatto storcere il naso alla Pettinelli, che è piombata in studio furiosa indossando la stessa "barba da Vessicchio" sfoggiata in precedenza dal suo collega:

Tu hai avuto il coraggio di interrompere il mio esercizio senza voti per entrare qui e metterne addirittura tre e fare una classifica. Tu sei meglio di me? Sei il preside della scuola? Obiettivo di cosa che i primi sono i tuoi? Ma nn ti vergogni? Non sei nemmeno obiettivo, sei un buffone pagliaccio. Non sei una persona rispettosa.

Lite ad Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

È guerra ad Amici 24 tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due professori della scuola più amata e seguita d'Italia sono ai ferri corti e non perdono mai occasione per discutere e lanciarsi velenose frecciate. La discussione andata in onda oggi nel daytime è degenerata talmente tanto che la produzione del talent show di Maria De Filippi è stata costretta nuovamente a intervenire per evitare che i ragazzi assistessero alla lite. Rimasto solo in studio con la collega, il coach ha spiegato:

La mia prova non era una prova di intonazione, sulla quale né tu né io siamo in grado di giudicare, era una prova su tre cose sulle quali sia io che tu siamo in grado di esprimere un parere. L’altra grande differenza, cara Beppa, è che mentre tu hai dato pochi minuti per fare una cosa che non avevano fatto, io ho chiesto ai ragazzi di cantare una canzone che avevano già studiato. L'asino sei tu, il tuo intervento è da zero. Bella figura che hai fatto.

