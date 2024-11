Amici 24: i dubbi Emanuel Lo sulla new entry Francesca, il gesto inaspettato dopo l'eliminazione di Sienna (VIDEO)

News VIP

La ballerina Francesca entra nella scuola di Amici 24 al posto di Sienna Osborne, ma non convince il professore Emanuel Lo. Ecco cosa è successo nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi.

L'ultimo pomeridiano di Amici 24 ha visto l'ingresso di Francesca Bosco, che ha preso il posto di Sienna Osborne. L'eliminazione della ballerina australiana ha lasciato Emanuel Lo con l'amaro in bocca visto e, subito dopo la puntata, non ha nascosto i suoi dubbi e le sue perplessità sulla nuova allieva della scuola.

Emanuel Lo mette alla prova la nuova allieva di Amici 24

Francesca Bosco ha vinto la sfida contro Sienna Osborne, ma non ha convinto Emanuel Lo. Nel daytime di ieri di Amici 24, infatti, il professore di ballo della scuola ha deciso di convocare la nuova allieva e le colleghe Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Il motivo? Metterla alla prova e decidere se farla entrare o meno nel suo team.

Provato e ancora incredulo per l'eliminazione di Sienna, Emanuel Lo non ha nascosto i suoi dubbi sull'ingresso di Francesca. Senza mezzi termini, il coach di ballo ha spiegato alla nuova allieva del talent show di Maria De Filippi di non aver ritrovato in puntata le stesse qualità viste nei provini: "Ti ho trovata debole, voglio togliermi dei dubbi e capire se puoi lavorare con me".

La confessione inaspettata di Emanuel Lo ha un pò spiazzato la ragazza, che ha cercato subito di dimostrare il suo talento: "Voglio sbloccarmi, ho dei limiti, ma voglio lavorarci su". Dopo averla fatta esibire in diverse modalità ed essersi preso del tempo per riflettere, il professore ha deciso di dare una possibilità a Francesca: "Ho bisogno di qualche minuto, mi stai mettendo in crisi [...] C’è una parte che mi piace, ed è la tua faccia, la tua espressività, quindi ti dico: benvenuta nella mia squadra!".

Sienna eliminata da Amici: lo sfogo sui social

L'ultima puntata di Amici 24 ha visto l'eliminazione inaspettata di Sienna Osborne. A giudicare la sfida di ballo Maura Paparo, che ha premiato Francesca Bosco. Se nella scuola Emanuel Lo ha subito palesato i suoi dubbi sulla nuova allieva, fuori Sienna si è lasciata andare a uno lungo sfogo sui social. La giovane ballerina ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo ufficiale Instagram in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Vybes, Diego, Chiamamifaro, Ilan, Nicolò, TrigNO, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessio, Francesca, Rebecca, Teodora, Alessia, Daniele e Chiara per la categoria ballo. L'appuntamento con il talent show è per la prossima domenica 17 novembre 2024 alle 14 su Canale 5.

