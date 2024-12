Amici 24, Giulia Pauselli svela la verità sul suo addio: "È stata una decisione sofferta" (VIDEO)

News VIP

Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, la ballerina professionista Giulia Pauselli ha deciso di vuotare il sacco e svelare il reale motivo che l'ha spinta a lasciare la scuola di Amici e a prendersi una pausa dalla danza.

Giulia Pauselli è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate di Amici. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, la ballerina professionista si è raccontata a cuore aperto, dalla storia d'amore con Marcello Sacchetta alla nascita del piccolo Romeo, e svelato il reale motivo che l'ha spinta a prendersi un anno sabbatico dalla danza.

La verità di Giulia Pauselli

L'ultima puntata di Verissimo, andata in onda ieri domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5, è stata ricca di emozioni. Tra gli ospiti in studio anche Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, coppia amatissima e seguitissima sia nel mondo della danza che nella vita privata. Intervistati da Silvia Toffanin, i due ex volti di Amici si sono raccontati a cuore aperto e condiviso dettagli emozionanti sulla loro storia d'amore. La prima a prendere la parola è stata la ballerina:

Stiamo insieme da 12 anni, è stato un colpo di fulmine, le cose procedono benissimo. Siamo molto complici anche nel lavoro, ci siamo supportati e continuiamo a supportarci. Lo stimo tantissimo, ho imparato tanto da lui. Di Marcello mi hanno fatta innamorare i suoi occhi, sono così profondi. Romeo ci ha stravolto e migliorato la vita. È arrivato in un momento nel quale mi ha fatta crescere di più.

Dopo aver dedicato parole di grande stima e amore nei confronti del suo compagno Marcello, l'ex ballerina professionista di Amici ha poi parlato della sua decisione di lasciare il talent show di Maria De Filippi. La Pauselli ha rivelato di essersi voluta prendere una pausa per dedicarsi a nuovi progetti:

È stata una decisione sofferta, ho investito molto nella danza. Lavorare ad Amici è stato bellissimo, ma ora vorrei esplorare altre strade. Amo la musica, un artista deve cambiare, e vorrei diventare una deejay.

Allievi a rischio

La 24esima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo del programma tra colpi di scena, cambi di squadra ed eliminazioni inaspettate. Dopo l'eliminazione di Diego Lazzari, i 16 allievi del fortunato talent show di Maria De Filippi sono: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia, Mollenback e Jacopo Sol per la categoria canto.

Per gli allievi della scuola, però, è arrivato un duro provvedimento disciplinare. Nella puntata di ieri domenica 15 dicembre, tutti i talenti della nuova edizione sono stati duramente ripresi per il disordine e l'assenza di pulizie in casetta. Una situazione che ha letteralmente sconvolto la maestra Alessandra Celentano che, dopo aver visionato personalmente la casetta, ha deciso di mandare in sfida i suoi allievi. Una scelta che è stata accolta anche da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Cosa succederà? Una cosa è certa: la tensione in casetta è alle stelle!

Scopri le ultime news su Amici.