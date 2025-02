Amici 24, Giorgia perde la sfida contro Asia e lascia la scuola in lacrime (VIDEO)

News VIP

Oggi, ad Amici 24, Giorgia ha perso la sfida contro Asia ed è stata costretta a dire addio al suo sogno. Ecco cosa è successo!

Oggi, domenica 2 febbraio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 24: oltre alle sfide, discussioni tra professori e l'assegnazione della prima maglia per il Serale a Nicolò, abbiamo assistito anche all'eliminazione di Giorgia. La ballerina della squadra di Emanuel Lo non ha vinto la sfida contro Asia e in lacrime è stata costretta a lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, Giorgia perde la sfida contro Asia!

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi, domenica 2 febbraio, Giorgia è stata sconfitta nella sfida con Asia, aspirante allieva che ha preso il suo posto nella scuola di Canale 5.

La ballerina della squadra di Emanuel Lo era arrivata agli ultimi posti della classifica e, come da regolamento, è stata messa in sfida contro Asia De Figlio, ballerina di hip hop di 17 anni. A giudicare la sfida è stata Francesca Bernabei che, dopo aver assistito alle esibizioni di entrambe le ballerine, ha decretato che a vincere la sfida era Asia.

Come motivazione, la giudice ha dichiarato che si è tratta di una bellissima sfida e ha sottolineato che entrambe le ballerine avevano diversi punti di forza che ha apprezzato. Tuttavia, per lei, Asia aveva una marcia in più e perciò decretava che a vincere era la sfidante: "Bellissima sfida tra due ballerine di hip hop. Giorgia sei molto precisa e giusta, Asia è più morbida e altrettanto precisa. Mi ha convinto meno la seconda parte di Giorgia, ho trovato monocromatica la tua esibizione. Hai un tipo di danza sempre spinto, forte, senza il giusto chiaroscuro. In Asia ho trovato un arcobaleno di colori. Per questo motivo entra Asia"

Amici 24, Giorgia in lacrime costretta a lasciare la scuola

Le parole della giudice Francesca Bernabei hanno lasciato di stucco Giorgia. La ballerina, tuttavia, in maniera molto sportiva si è congratulata con Asia e le due si sono rivolte complimenti a vicenda e un lungo abbraccio. Tuttavia, Giorgia non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere, dicendosi dispiaciuta per aver perso. "Ho fatto una bella esperienza, anche per il poco tempo che sono stata qui..." ha iniziato il suo discorso, per poi interrompersi per le lacrime.

"Mi dispiace tanto, volevo dire grazie a tutti, perché questo è un bellissimo posto, i ragazzi sono stati fantastici, stavo facendo fatica a integrarmi, ma loro mi hanno aiutato" ha detto commossa la ballerina, tra gli applausi degli ex compagni e del pubblico.

A rassicurarla ci ha pensato Emanuel Lo, il professore che l'aveva scelta e che l'ha incoraggiata a non mollare, perché il suo talento era innegabile e doveva continuare a impegnarsi: "Hai fatto una bella esperienza, ho visto delle cose in te e sai come le ho viste. Ho scelto te. Le hai le qualità, devi continuare a lavorare e puoi diventare un pezzetto importante in questo mondo. Lavora".

