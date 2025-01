Amici 24, Garrison Rochelle commenta la nuova edizione del talent show e svela: "Non posso dire il mio preferito perché..."

News VIP

Il noto coreografo ed ex professore di Amici, Garrison Rochelle, parla del suo rapporto con il fortunato talent show di Maria De Filippi e commenta la nuova classe piena di talenti.

Oggi, domenica 19 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Nell'attesa, il coreografo Garrison Rochelle ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato del suo legame con Amici e rivelato il suo pensiero sull'attuale edizione del talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Garrison su Amici

Garrison Rochelle è uno dei volti storici più amati e apprezzati di Amici. Intervistato da Superguidatv, il noto coreogrago ed ex professore della scuola più amata e seguita d'Italia ha parlato del suo profondo legame con il talent show di Maria De Filippi, rivelando se c'è quest'anno qualche allievo o allieva in particolare che ha attirato la sua attenzione:

Spesso torno da Maria per giudicare le sfide o fare classifiche dei ragazzi, e mi fa molto piacere. Ogni volta vedo un livello altissimo. Quando devo giudicare o criticare un talento lì, è sempre da un livello molto alto. Sono tutti molto bravi, sia nel canto che nel ballo. Se c’è un ballerino della scuola in particolare che mi ha colpito quest’anno? Sì, ma non posso dirlo. Le discussioni per il serale stanno per iniziare, e non è il mio posto entrare in queste cose. Amici è casa mia, ma mi sento troppo responsabile per prendere una posizione pubblica su chi mi piace di più.

Garrison ha ricordato con nostalgia la sua esperienza ad Amici, che un tempo era una scuola di musical perché c'era anche il banco di recitazione. A proposito della necessità di avere in Italia una scuola di musical, il coreografo ha ammesso:

Quando sono arrivato in Italia, non c’era un luogo dove si cantava, ballava e recitava insieme. Si faceva una cosa per volta: o cantavi, o ballavi, o recitavi. Ora ci sono grandi scuole che integrano tutto, come l’Arts Village di Luciano Cannito, la Pellinia Academy e presto il Pass Village. Io lavoro spesso con l’Arts Village, da cui escono molti artisti di talento che poi fanno carriera. Sono veramente bravi.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 24. Ci saranno nuove sfide ed eliminazioni? Una cosa è certa: TrigNO non parteciperà alla puntata! Ancora delusa e arrabbiata per il comportamento assunto nella scuola e dopo avergli sospeso la maglia, Anna Pettinelli ha infatti deciso di levargli la possibilità di esibirsi in studio:

Non credo di essere ancora in grado di sciogliere la mia decisione sulla tua maglia! Penso che per questa volta non parteciperai alla puntata, subito dopo però faremo un ragionamento insieme. Ti prego di fare tesoro di questa settimana di pausa, soprattutto per prepararti.

Il giovane cantante di "Maledetta Milano", ovviamente, non ha potuto far altro che accettare la decisione presa dalla Pettinelli. Quale sarà il futuro del giovane cantante nella scuola? Ricordiamo che i ragazzi ancora in corsa per il Serale sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol, Antonia, Mollenbeck, SenzaCri, Luk3, Niccolò, Deddè e TrigNO per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Francesca, Dandy, Alessio e Giorgia per la categoria ballo.

