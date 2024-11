Amici 24, gara di canto giudicata dai ballerini: il vincitore è Luk3!

News VIP

Oggi, ad Amici 24, i cantanti del talent si sono esibiti davanti ai loro compagni ballerini, in veste eccezionale di giudici: a vincere è stato Luk3!

Oggi, durante il daytime di Amici 24, i cantanti del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno affrontato una sfida: dopo essersi divisi in squadre, hanno scelto un campione per ciascun team che si esibisse in una gara di canto. A giudicarli, in via del tutto eccezionale, sono stati i loro compagni ballerini. A trionfare è stato Luk3, che ha vissuto un momento di leggerezza dopo lo scontro con Anna Pettinelli.

Amici 24, Luk3 primo nella gara di canto giudicata dai ballerini: "Almeno questa gioia"

I cantanti della scuola di Amici hanno affrontato un'insolita sfida nel daytime di oggi, mercoledì 27 novembre. Divisi in gruppi, si sono presentati in studio, convocati dalla redazione. Lì, i campioni scelti per ciascuna squadra dovevano esibirsi di fronte a 7 giudici d'eccezione...i ballerini della classe di Amici 24.

La notizia ha rassicurato i cantanti, che hanno fatto del loro meglio nelle rispettive esibizioni e alla fine il vincitore è risultato essere Luk3, che si è aggiudicato 5 voti su 7. A seguire Vybes con 2 voti e TriGNO ultimo con 0 voti. Quest'ultimo ha commentato ironico che da questo momento non avrebbe più rivolto la parola a nessuno dei ballerini.

Luk3 ha invece scherzato dicendo che, finalmente, c'era una buona notizia per lui, riferendosi non solo alla vittoria in sé della gara, ma anche del premio messo in palio. Il vincitore, infatti, avrebbe ottenuto un punto in più nella gara cover della prossima puntata di Amici 24.

Amici 24, Luk3 preso di mira da Anna Pettinelli: la proposta della professoressa mette in crisi il cantante

Per Luk3 non sono stati giorni facili, perché Anna Pettinelli è sempre più convinta dell'immaturità artistica del cantante e ha deciso di agire, rivelandogli che ha selezionato 4 candidati con cui vuole che lui si sfidi. In un confronto telefonico molto teso, Luk3 e la speaker si sono affrontati ed è nata una discussione molto accesa.

Dato che Anna Pettinelli ha deciso di portare avanti la sua proposta di una doppia sfida per Luk3, gli allievi che hanno assistito alla discussione si sono schierati a favore del cantante, giudicando inappropriato il provvedimento della speaker.

Luk3 ha replicato alle parole della professoressa, non tirandosi indietro dalla sfida proposta: "Mi dispiace che passi in secondo piano il fatto che il mio inedito funziona. Mi dispiace essere arrivato tre volte di fila ultimo, non voglio che passi il messaggio che sottovaluto i risultati delle classifiche, assolutamente no".

