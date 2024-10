Amici 24, Gabriele Baio lascia la scuola: "Non ce la faccio" (VIDEO)

News VIP

A pochi giorni dal suo ingresso nella scuola di Amici 24, il giovane ballerino Gabriele ha deciso di abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Colpo di scena nella scuola di Amici 24. A pochi giorni dal suo ingresso e dopo essersi confrontato con la sua coach Deborah Lettieri, il talentuoso ballerino Gabriele Baio ha deciso di abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Gabriele si ritira da Amici

Nel daytime di oggi di Amici 24, Gabriele Baio ha chiesto un nuovo confronto con la sua coach Deborah Lettieri, rivelando di stare male e di star valutando la possibilità di abbandonare il talent show di Maria De Filippi. Nonostante le parole dell'insegnante, che lo ha incoraggiato a non mollare ed esortato a rivalutare la sua scelta, il ballerino è rimasto fermo nella sua posizione: "Ho preso la decisione di andarmene perché sto male, ho lo stomaco distrutto, basta, non voglio star male".

Una volta tornato in casetta e dopo essersi confrontato telefonicamente con la mamma, infatti, Gabriele ha rivelato ai suoi compagni di aver preso una drastica decisione, ovvero quella di abbandonare definitivamente la scuola di Amici. "Vado via, sono stato fino ad ora a parlare con mia mamma e non ce la faccio, troppe cose. Lo so che siamo all’inizio, scusate" ha confessato il giovane allievo di team della nuova professoressa di ballo prima di lasciare la casetta.

I ragazzi di Amici 24

Con l'uscita di scena del giovane ballerino Gabriele Baio, che ha deciso di ritirarsi dopo pochi giorni di permanenza nella scuola di Amici 24 per motivi personali, i ragazzi ancora in gara, che dovranno fare di tutto per tenersi il banco convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali, sono: Ilan, Alena, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, Senza Cri, Luk3, Alessia, Daniele, Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna. L'appuntamento è per domenica 6 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5.

