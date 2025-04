Amici 24, Francesca Tocca ha voltato pagina dopo Raimondo Todaro: ecco cosa ha svelato la ballerina!

News VIP

La ballerina professionista di Amici 24 Francesca Tocca avrebbe voltato pagina dopo l'addio a Raimondo Todaro, secondo un insistente rumor. A rivelare come stanno le cose è intervenuta la diretta interessata!

Francesca Tocca è tornata a sorpresa nel cast di professionisti di Amici 24, accompagnando i ballerini durante il Serale, la seconda e più calda fase del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ballerina aveva, infatti, abbandonato il programma tv a inizio anno, insieme all'allora marito Raimondo Todaro. Tuttavia, qualche mese fa, la coppia ha annunciato di essersi separata dopo diversi anni di matrimonio (e un'altra crisi già superata) e Tocca è così tornata tra i professionisti di Amici. Ma, non solo: per la ballerina sembra ci sia anche un nuovo amore, secondo dei rumors insistenti. E lei in persona è intervenuta a svelare come stanno le cose!

Amici 24, Francesca Tocca ha un nuovo amore: spuntano le segnalazioni sull'identità dell'uomo misterioso

Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è giunto al capolinea qualche mese fa: la coppia, con un annuncio congiunto sui social, ha comunicato di aver deciso di separarsi, pur mantenendo un rapporto di affetto e rispetto reciproco, accresciuto anche dalla presenza della loro unica figlia, la piccola Jasmine.

La fine del loro matrimonio non arrivava come un fulmine a ciel sereno, poiché dall'estate del 2024 si erano diffuse voci di una crisi tra i due ballerini: rumors che hanno trovato una base anche in alcuni gesti social compiuti dai due ex professionisti di Amici. Dai social di entrambi, infatti, sono scomparse le numerose foto di coppia e in occasione del compleanno dell'ex prof del talent, Francesca Tocca non ha pubblicato nulla sui social, com'era invece accaduto in passato.

A distanza di qualche mese dall'annuncio della loro separazione, su Francesca Tocca si erano diffuse nuove voci: quelle secondo cui la ballerina avrebbe trovato un nuovo amore dopo l'addio a Raimondo Todaro. A far trapelare l'indiscrezione era stata l'esperta di gossip Deianira Marzano. L'influencer, infatti, aveva ricevuto tra i tanti messaggi in DM su Instagram una segnalazione su Francesca Tocca e sul nuovo amore che sarebbe entrato nella sua vita: si tratterebbe di Davide Greco, barbiere dei vip, il quale è tra i followers della ballerina.

Amici 24, Francesca Tocca ha dimenticato Raimondo Todaro? Interviene la diretta interessata a svelare come stanno le cose

I rumors sulla nuova fiamma di Francesca Tocca si sono fatti sempre più insistenti nelle ultime settimane, complici anche i numerosi like e commenti del suo presunto nuovo amore su Instagram. Inoltre, sempre Deianira Marzano, ha rivelato nelle sue storie che questo fine settimana Francesca Tocca sarà ospite a Verissimo per ufficializzare la sua nuova relazione con Davide Greco. L'influencer ha, infatti, scritto su Instagram, che "ps la Tocca sarà a Verissimo domenica dove sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa col barbiere".

Il rumor lanciato da Deianira Marzano, tuttavia, è stato prontamente smentito e da Francesca Tocca in persona: la ballerina ha infatti deciso di intervenire sui social e ripostando la storia dell'influencer e gossippara ha detto come stanno davvero le cose.

Oltre ad aver negato di avere una nuova fiamma, Francesca Tocca ha anche chiesto di non essere ulteriormente disturbata con simili teorie e "argomentazioni": "Ps. sono single e tale voglio restare!!!! Quindi direi anche che vi potete cercare altre argomentazioni e lasciarmi stare, grazie. Francesca".

