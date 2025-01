Amici 24, Francesca non supera il compito di Alessandra Celentano, Deborah Lettieri le sospende la maglia (VIDEO)

News VIP

Nel corso della puntata di Amici 24 di oggi, domenica 26 gennaio, Deborah Lettieri ha sospeso la maglia a Francesca dopo l'esibizione su un compito della Maestra Celentano: ecco cosa è successo!

Puntata molto difficile per Francesca quella di Amici 24 andata in onda oggi, domenica 26 gennaio, su Canale 5. La ballerina di Deborah Lettieri ha ricevuto da Alessandra Celentano un compito su una coreografia di latino che ha messo a dura prova l'allieva e che ha poi portato Deborah Lettieri a sospenderle la maglia.

Amici 24, Francesca in crisi per il compito della Maestra Celentano

Francesca ha ricevuto dalla Maestra Celentano una coreografia di latino da ballare sulle note di Perhaps, Perhaps, Perhaps che l'ha messa a dura prova. Avendola ricevuta solo un giorno prima delle prove generali e non essendo il suo stile, Francesca si è sentita in grande difficoltà non tanto nell'imparare la coreografia, ma nell'aggiungervi quella diversa espressività che la Maestra voleva vedere nella ballerina.

Dopo l'esibizione, Celentano ha ribadito che il suo scopo era proprio quello di vedere la ballerina con maggiore espressività, più che sulla coreografia di latino, per poi lanciare una nuova frecciatina ai suoi colleghi: "Questo è un compito sul compito e niente mi vieta di farlo. Proprio perché volevo che si concentrasse su altro, cosa che non ha fatto. Tutti i ballerini imparano la coreografia in un giorno, quindi, non capisco dov'è il problema". Le parole della Maestra hanno provocato qualche litigio in studio, perché sia Deborah Lettieri, sia Anna Pettinelli hanno trovato ingiusto che l'allieva dovesse imparare in ocosì poco tempo una coreografia per di più non nel suo stile.

Deborah Lettieri ha ammesso di aver chiesto il tempo di preparazione in media per i ragazzi e ha svelato che in media il tempo è di quattro giorni, perciò, il compito della collega era ingiusto e ha messo inutilmente la sua allieva in difficoltà.

Amici 24, Deborah Lettieri sospende la maglia di Francesca: la ballerina lascia lo studio

La lite in studio è proseguita con l'intervento anche di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno dato ragione a Deborah Lettieri, sostenendo che in un giorno e mezzo Francesca non avrebbe potuto imparare la coreografia, dovendo anche ripetere le altre coreografie e compiti già assegnati. "Finché non sei padrona dei tuoi passi, non puoi concentrarti sulla coreografia", mentre Alessandra Celentano ribadiva che come tutti i ballerini, anche Francesca avrebbe dovuto imparare a sfruttare il tempo che le veniva dato, anche se poco:

"Facciamo i ballerini, se non siete in grado di imparare una coreografia, di cosa parliamo?"

Nonostante Francesca abbia fatto del suo meglio, per Deborah Lettieri il compito non era sufficiente, perciò, la professoressa ha dovuto sospendere la maglia alla ballerina, invitandola però a provare a ripetere il compito: "Voglio che tu ripeta il compito, perché sono sicura che con quattro giorni di prove, potrai farlo al meglio. E, tu, Alessandra, se vuoi venire a vedere il risultato in sala prove sei la benvenuta".

