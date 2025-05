Amici 24, Fabrizio Prolli rivela chi sarà il vincitore di questa edizione

News VIP

Questa sera, domenica 18 maggio, andrà in onda la finale di Amici 24: ecco chi vincerà il talent show di Canale 5 secondo il coreografo Fabrizio Prolli.

Mancano poche ore alla Finale di Amici 24 e all'annuncio di chi vincerà la 24esima edizione del talent show di Canale 5: i 5 finalisti di questa stagione sono Alessia, Daniele, TriGNO, Antonia e Francesco. Intervistato da Fanpage.it, il coreografo Fabrizio Prolli ha rivelato chi secondo lui solleverà la coppa del vincitore.

Amici 24, Fabrizio Prolli svela chi secondo lui vincerà

Coreografo ed ex professionista di Amici di Maria De Filippi, Fabrizio Prolli ha rivelato a Fanpage.it chi, secondo lui, potrà essere proclamato vincitore della ventiquattresima edizione del talent show di Canale 5. La Finale andrà in onda questa sera, domenica 18 maggio, su Canale 5 e vedrà i cinque finalisti sfidarsi per ottenere l'ambito montepremi ed essere eletti vincitori del programma.

Secondo Prolli, in questa edizione non c'è stato un allievo in particolare che lo ha stupito - "è tutto già visto quest'anno" - m se dovesse scegliere chi potrebbe essere il vincitore, parlando di meritocrazia, assegnerebbe il titolo ad Antonia Nocca per il canto e a Daniele Doria per il ballo. Tuttavia, ha aggiunto, dato che spesso chi vince non è davvero colui che lo merita, Prolli è convinto che la finale si giocherà tutta tra TriGNO e Antonia:

"Penso uno fra Antonia e TrigNO, ma più lui. Tra quelli rimasti non vedo altri vincitori del programma. Sì, penso TrigNO.

Sull'allievo di Anna Pettinelli, il coreografo ha dichiarato che ha "molto appeal sulle fan ed è un bel personaggio. Fa pezzi carini", ma a farlo emergere sono stati soprattutto i duetti con Nicolò Filippucci, altro allievo di Pettinelli, eliminato nel corso della semifinale. "Il pubblico si è accorto della sua bravura quando era accanto a Nicolò, ha brillato di luce riflessa" ha concluso il coreografo. Per quanto riguarda il ballo, invece, Prolli ha ricordato di aver seguito per anni il percorso di Daniele Doria, a cui è molto legato:

"L'ho visto crescere, ha studiato per tanti anni con me e abbiamo anche lavorato insieme. Sono molto contento che sia in finale. Penso che abbia tanto talento. È uno dei ballerini più versatili passati dalla scuola di Amici. Durante i guanti di sfida, ne è uscito sempre benissimo. Ricordiamoci che ha compiuto 18 anni pochi mesi fa, quindi pensa tra 6-7 anni cosa potrà diventare questo ballerino. Lui è molto legato a me, si è diplomato nella scuola dove io sono vicedirettore, l'Art Village. Domenica metteremo un maxischermo in accademia per seguire la finale"

Sull'edizione in generale, Prolli ha sottolineato di averla trovata sottotono rispetto alle altre e che è mancato un reale stupore verso la bravura degli allievi.

Amici 24, Fabrizio Prolli commenta l'eliminazione di Nicolò Filippucci

Come molti fan e anche Luca Jurman, che ha criticato Amadeus per il suo giudizio, anche Fabrizio Prolli è rimasto senza parole di fronte alla decisione di eliminare Nicolò Filippucci. Quest'ultimo ha detto addio al talent durante la Semifinale, finendo al ballottaggio con Antonia Nocca.

Su di lei, Prolli non ha espresso un commento del tutto positivo, rivelando che non può non fare un confronto con Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione e a suo dire superiore ad Antonia: "Non è che non mi piaccia. L'anno scorso ha vinto Sarah Toscano e non posso non fare il paragone. Diciamo che è brava, ma…"

Sull'eliminazione di Nicolò, Prolli ha invece ammesso: "Pensavo che Nicolò vincesse la categoria canto o addirittura l'intero programma. Lo trovo bravissimo e quindi sono d'accordo con chi protesta. Non l'ho capita questa mossa, sono rimasto basito. Immaginavo una finale con lui contro TrigNO. E secondo me avrebbe vinto Nicolò".

