Amici 24, Emanuel Lo convoca le ballerine: "Le mie colleghe sono state scorretto, siete qui per imparare" (VIDEO)

Nella puntata del daytime di Amici 24 di oggi, Emanuel Lo ha convocato le ballerine e ha detto cosa ne pensava dei compiti assegnati dalle sue colleghe. Ecco cosa è successo.

Nella puntata del Daytime di Amici 24 in onda oggi, venerdì 25 ottobre 2024, su Canale5, Emanuel Lo ha deciso di convocare le ballerine per dire la sua su quanto accaduto nei precedenti appuntamenti con il talent show di Maria De Filippi.

Amici 24, Emanuel Lo: "Un compito disonesto, sono in totale disaccordo"

La tensione nella scuola di Amici è salita alle stelle in questa settimana: la Maestra Celentano ha, infatti, deciso di sottoporre a un compito tutte le ballerine, facendole esibire negli stili principali che vengono studiati nella scuola. La classifica stilata vedeva Rebecca e Teodora in difficoltà su molti stili, ma la maestra si era avvalsa del giudizio dei professionisti, ritenendo così che fosse una classifica imparziale.

Purtroppo, il suo compito ha scatenato la reazione contraria di Deborah Lettieri, che ha deciso di rispondere al compito della collega con un'altra classifica, stilata dopo aver fatto esibire le allieve in alcune prove. Lo scontro tra le due professoresse - o per meglio dire la loro diversa concezione della danza - è continuata ancora, portando le ballerine a diversi litigi anche tra loro.

Scontento di quanto era successo, Emanuel Lo ha deciso di convocare anche lui le ballerine e chiarire il suo pensiero su quanto era successo nei giorni scorsi. Il professore si è detto del tutto contrario alle classifiche stilate e al metodo utilizzato dalla Maestra per giudicare le varie allieve.

Amici 24, Emanuel Lo si oppone alle classifiche stilate dalle colleghe

Secondo Emanuel Lo è evidente che ognuna di loro è nella scuola perché è stata scelta da un professore che ha visto in quell'allieva qualcosa di speciale e che quel talento può essere accresciuto:

"Mi dissocio completamente, questa classifica e il modo in cui è stata fatta, sono state completamente disoneste. C'è modo e modo di affrontare una classifica, non penso siano stati utili per voi"

Il professore ha proseguito ricordando loro che studiano per imparare i diversi stili e che questi compiti hanno sottratto loro del tempo prezioso per esercitarsi e migliorare:

"Ecco perché non vi dirò di ballare, non vi ho chiamato qui per esibirvi. A cosa servirebbe? Per far fare a Teodora una coreografia di hip hop e darle 2? Non ha senso"

Così, Emanuel Lo non ha mancato di lanciare una frecciatina alla collega Alessandra Celentano, mettendo in dubbio anche l'onestà con cui aveva stilato la classifica. Il voto dei professionisti infatti, a detta del ballerino, valeva la metà di quello della Maestra che, in questo modo, aveva il maggior potere decisionale sui voti da assegnare.

