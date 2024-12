Amici 24, è di nuovo pulizie-gate: Alessandra Celentano disgustata dal disordine degli allievi: "Un vero schifo!"

News VIP

Ritorna il problema delle pulizie e del disordine nella scuola di Amici 24: gli allievi sono stati duramente richiamati e Alessandra Celentano ha proposto di mettere in sfida i suoi allievi. Ad accodarsi sono anche Rudy Zerbi e Anna Pettinelli!

Anche quest'anno, ad Amici 24 si è verificato il pulizia-gate: gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, nella puntata di oggi domenica 15 dicembre, sono stati duramente ripresi per il disordine e l'assenza di pulizie in casetta. A chiedere un provvedimento disciplinare per i concorrenti del talent show di Canale 5 è stata Alessandra Celentano, che ha visionato personalmente la casetta e ha deciso di mandare in sfida i suoi allievi.

Amici 24, Alessandra Celentano disgustata dal disordine in casetta: "Che schifo"

Ad annunciare l'ispezione a sorpresa di Alessandra Celentano è stata la padrona di casa: "Da qualche giorno, nella stanza degli autori, ha tenuto d'occhio la casetta e ha chiesto di poter andare in casa e visionare con una telecamera cosa c'era nelle vostre stanze". Chiamata in causa Alessandra Celentano si è alzata e si è recata in casetta, sotto lo sguardo allibito e preoccupato degli allievi. La maestra ha esaminato i vari ambienti, reputando "un vero schifo, vergognosa la cucina" e ricordando agli allievi che il tempo per sistemare il loro ambiente ce n'è in abbondanza.

La professoressa è entrata nella stanza blu e anche Maria De Filippi ha dichiarato che quella stanza l'aveva impressionata per la quantità di disordine sporcizia che c'era al suo interno. La stanza blu è quella in cui dormono Dandy, Niccolò, Mollenbeck e Jacopo. Anche la stanza arancione e quella gialla, nella quale risiedono Teodora e Chiamamifaro, era molto disordinata. L'ispezione è andata avanti per tutte le altre stanze, mentre Alessandra Celentano commentava disgustata l'eccessiva sporcizia che trovava: "Questo disordine è anche mentale, non solo fisico."

L'insegnante ha ricordato che non è il primo anno che si verifica questo discorso e che ogni anno la situazione peggiora: "Vorrei che si vedere lo schifo che c'è, qui c'è un letto semifatto, ma la stanza blu è da vergogna vera, è devastante". Anche gli altri ambienti della casetta non presentavano una situazione migliore e la maestra ha sbottato estremamente allibita e nauseata:

"A me fa schifo questa casa, è una vergogna"

Amici 24, è di nuovo pulizia-gate in casetta. Maria De Filippi: "Una stanza mi ha impressionato"

La conduttrice si è poi rivolta agli allievi, mortificati dall'ispezione a sorpresa, e ha fatto notare loro che raramente ha visto un disordine tale. Anche Rudy Zerbi ha sottolineato che questo disordine è una mancanza di rispetto verso di loro e anche verso chi viene a pulire la casetta. La maestra è tornata in studio e dopo aver ribadito quanto trovasse disdicevole ciò che aveva visto ha deciso di mettere in sfida i suoi allievi. A lei si sono accodati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre Lorella Cuccarini ha tentennato, dichiarando che avrebbe trovato un altro modo per punire e disciplinare i suoi allievi. "La mia è una provocazione" ha ribattuto Alessandra Celentano "perché anche chi pulisce si deve imporre e dire chiaramente chi è che non lo fa".

La discussione è proseguita con i tentativi di alcuni degli alunni di discolparsi dalle accuse di non mantenere ordinata e pulita la casetta: Alessia ha infatti dichiarato che lei, Dandy e Senza Cri erano tra gli allievi che più si occupavano delle pulizie (affermazione confermata anche dalla produzione del talent show). Secondo la latinista alla lista di coloro che non meritavano di finire in sfida andavano aggiunti anche Chiara e Daniele, mentre Vybes e Trigno hanno ammesso di non essere molto puliti e di causare spesso disordine. Tuttavia, dato che gli altri alunni tentennavano nell'ammettere le loro colpe, la maestra Celentano ha sbottato infastidita: "Non è possibile che nessuno si prenda la responsabilità di non pulire" ha dichiarato, spingendo così anche Ilan e altri allievi ad ammettere le loro colpe.

