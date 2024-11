Amici 24: duro scontro tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari, il cantante sbotta e minaccia di lasciare la scuola (VIDEO)

News VIP

Scintille nella scuola di Amici 24 tra Diego Lazzari e Rudy Zerbi: il professore di canto rivela di voler sostituire il cantante, che minaccia di abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Caos nella scuola di Amici 24 tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari. Il motivo? Il professore di canto del talent show di Maria De Filippi ha comunicato alla classe di star valutando l'idea di sostituire il noto tiktoker, che ha sbottato furioso minacciando di lasciare la scuola.

Scontro tra Diego e Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici 24, Rudy Zerbi e Diego Lazzari si sono resi protagonisti di un duro confronto. Tutto è nato quando il professore di canto ha rivelato agli allievi di aver esaminato tre ragazze e che sta valutando l’idea di far entrare nel talent show di Canale 5 una di loro al posto del noto tiktoker. Una comunicazione che ha fatto infuriare il cantante, che ha minacciato di lasciare la scuola.

A far infuriare Diego, però, sono stati i discorsi fatti da Zerbi sulle classifiche. Scendendo nel dettaglio, l'insegnante ha spiegato che tiene molto in considerazioni gli strumenti che vengono forniti da Amici e che il fatto che il cantante non avesse guadagnato punteggio nella classifica dei più talentuosi, stilata dai suoi compagni, lo ha fatto riflettere.

Non sono d’accordo con te che un artista non possa vivere e fare musica senza pensare alle classifiche, ci sono tantissimi artisti che lo fanno - ha sbottato Diego - Sicuramente fa piacere, ma non fai musica per arrivare primo in classifica, io faccio musica per motivi molto più importanti. Per comunicare con le persone, quindi se io sono riuscito a stare bene attraverso la musica e posso aiutare qualcun altro… questo è il significato che do alla musica e sarà per sempre così. Non voglio stare in un posto in cui la pensano così, a questo punto me ne vado e basta! Se quella roba per te è quello che ti piace, a me fa schifo!

L'ira di Diego

Dopo aver evitato il confronto con i suoi compagni di scuola, Diego Lazzari ha chiesto di andarsene alla produzione, che gli ha messo a disposizione la modulistica necessaria per lasciare definitivamente la scuola di Amici 24. Destabilizzato e provato da tutta la situazione, il cantante ha poi richiesto un nuovo confronto con Rudy Zerbi.

Il professore ha ascoltato lo sfogo del suo allievo e ha poi ribadito la sua intenzione di trovare persone valide per la sua squadra: "Voglio che nella mia squadra ci siano i migliori talenti e devo considerare la possibilità di sostituire qualcuno". Rudy sceglierà una delle tre nuove aspiranti al banco o Lazzari riuscirà a fargli cambiare idea? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 17 novembre 2024 alle 14 su Canale 5.

