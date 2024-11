Amici 24: doppia sfida per Luk3, i professori di canto si scagliano contro Anna Pettinelli (VIDEO)

News VIP

Colpo di scena nella scuola di Amici 24. Subito dopo la puntata del pomeridiano, Anna Pettinelli ha deciso di convocare in studio tutta la classe e i professori della scuola per fare una comunicazione importante: la coach di canto ha deciso di mandare il cantante Luk3 in doppia sfida, spiazzando tutti.

Caos tra i professori di Amici 24

Non c'è pace per Luk3 ad Amici. Nel daytime di oggi, il giovane allievo di Lorella Cuccarini è finito nuovamente nel mirino di Anna Pettinelli. La professoressa di canto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha fatto un bilancio del percorso del giovane cantante nella scuola e invitato la sua collega a prendere seri provvedimenti.

"Lo vedo emotivamente provato, funziona solo il singolo quindi ammesso, e non concesso, che Luk3 passi la sfida avrà dopo una sfida immediata voluta da me" ha esordito la Pettinelli provocando la dura reazione di Lorella, Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano che hanno sbottato furiosi accusando la loro collega di incoerenza. Riprendendo la sua proposta fatta durante l'ultima puntata di eliminare gli allievi che per tre volte consecutive sono arrivati ultimi in classifica, la maestra ha affermato: "Tu in questo caso risulti fuori luogo perché prima dici di no e poi continui ad accanirti contro un ragazzo...sembra una ripicca la tua".

La situazione è poi degenerata con i professori di canto di Amici che si sono resi protagonisti di un'accesa discussione. Visibilmente provato, Luk3 ha poi deciso di intervenire e dire la sua: "Mi dispiace che passi in secondo piano il fatto che il mio inedito funziona. Mi dispiace essere arrivato tre volte di fila ultimo, non voglio che passi il messaggio che sottovaluto i risultati delle classifiche, assolutamente no". A cercare di consolare il giovane cantante ci ha pensato Zerbi, che è nuovamente intervenuto per lanciare una velenosa frecciata alla Pettinelli: "Tu hai 17 anni, chi sta sottovalutando è qualcuno qui!". Nonostante l'intervento dei professori, Anna è rimasta ferma nella sua posizione: Luca affronterà ben due sfide!

Le reazioni della classe alla proposta di Anna Pettinelli

La scelta di Anna Pettinelli di far fare una doppia sfida a Luk3 ha spiazzato tutti e destabilizzato il diretto interessato. Lasciato lo studio e tornato in casetta, infatti, il giovane cantante della 24esima edizione di Amici è tornato a parlare dell'evidente accanimento della professoressa di canto nei suoi confronti insieme ai suoi compagni di scuola, che hanno criticato il comportamento della coach e cercato di consolare e spronare l'amico a dare il massimo.

"Anna mi manderà uno sfidante fortissimo [...] Lo so che potrei uscire, farò sempre quello che ho sempre fatto. Troverò un'altra chiave per fare le cover, mi metto in gioco" ha dichiarato Luk3 pronto ad affrontare ben due sfide nel talent show di Maria De Filippi. La situazione per il giovane allievo è davvero tosta. Riuscirà a superarle entrambe? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5.

