Amici 24, Diego Lazzari si scaglia contro la redazione: "Proposte del genere creano solo rivalità"

News VIP

Nel daytime di Amici 24 di oggi, Diego Lazzari si è lamentato di una proposta della redazione del talent, sostenendo che contribuisce ad accrescere la rivalità tra i cantanti.

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, una proposta della redazione ha scatenato fastidi e malumori tra gli allievi e, in particolare, a parlarne è stato Diego Lazzari. Su proposta degli autori del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, infatti, i cantanti avrebbero dovuto scegliere tre tra i compagni che si sarebbero esibiti con i loro inediti in studio, davanti al pubblico.

Amici 24, Diego Lazzari sbotta contro la proposta della redazione

Durante la puntata del pomeridiano di Amici di oggi, martedì 12 novembre, i cantanti hanno ricevuto una proposta dalla redazione: per votazione, tre di loro sarebbero andati in studio e si sarebbero esibiti con i loro inediti. Lì, avrebbero ricevuto dal pubblico un voto di gradimento che avrebbe determinato la creazione di una classifica. Dato che in questi giorni sono arrivati gli inediti di tutti i cantanti di Amici 24 sulle principali piattaforme digitali, questa prova si è rivelata importante per consentire ai nuovi pezzi degli allievi di essere conosciuti da un numero maggiore di utenti.

Dalla votazione è emerso che i tre cantanti scelti sarebbero stati Ilan, Senza Cri e Chiamamifaro: i tre si sono così esibiti in studio e la classifica che è stata stilata grazie alle preferenze del pubblico ha visto Senza Cri al primo posto, seguita dall'inedito di Ilan e poi in chiusura da quello di Chiamamifaro. Mentre i tre cantanti erano al settimo cielo per l'opportunità, questa prova ha scatenato in casetta non pochi malumori.

Come mostrato in un video successivo alla prova, alcuni dei cantanti esclusi, come TrigNO, Vybes e Diego Lazzari si sono ritrovati in giardino per lamentarsi dell'ingiustizia della proposta a cui sono stati sottoposti dalla redazione. Mentre Vybes ha dichiarato di essere comunque orgoglioso che i suoi amici si stessero esibendo, Diego Lazzari si è lasciato andare a un duro commento contro gli autori del talent.

Amici 24, la proposta degli autori scatena i malumori in casetta

Non è la prima volta che Diego ha da ridire su una prova assegnata dalla redazione: qualche settimana fa, infatti, il titktoker si è rifiutato di stilare una classifica degli allievi, selezionando i più bravi secondo la sua opinione. Questo atteggiamento aveva scatenato il fastidio di Rudy Zerbi, che era intervenuto con una partaccia nei confronti del cantante. Secondo il produttore, infatti, Diego si rifiutava di esprimere un giudizio non per seguire un ideale, ma perché temeva di risultare odioso agli occhi del pubblico da casa, perdendo così consensi e like sui social.

Nel daytime di oggi, Diego si è lamentato dell'ennesimo provvedimento della produzione e si è infastidito perché nessuno dei compagni ha ritenuto di votarlo come tra i più talentuosi per prendere parte alla prova. In giardino, insieme a TrigNO e Vybes ha commentato che questa prova proposta dalla redazione aveva come unico scopo quello di aumentare la rivalità tra i cantanti della scuola e che, a suo dire, sarebbe stato più onesto decidere di tirare a sorte i nomi dei possibili artisti che dovevano partecipare.

Diego ha poi aggiunto che non si è trattato di una competizione equa e sana e che creava solo ulteriori attriti che potevano rovinare un rapporto di amicizia tra gli allievi del talent: "Perché non affidarlo a…lanciate i dadi, chi esce va a fare questa roba. Perché metterci contro?Così non crei competizione sana. Crei solo disguidi e tutte incomprensioni che poi rovinano un rapporto che poi si può veramente generare in futuro"

Scopri le ultime news su Amici