Amici 24, Diego Lazzari si rifiuta di stilare una classifica sui compagni. Rudy Zerbi: "Ti preoccupi solo della tua immagine"

Nel daytime di Amici 24 di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, Diego Lazzari e Rudy Zerbi si sono scontrati quando l'allievo si è rifiutato di stilare una classifica sui suoi compagni. A detta del prof, la ragione sarebbe la preoccupazione per un eventuale danno alla sua immagine. Ecco cosa è successo!

Ad appena un mese dall'inizio della ventiquattresima edizione di Amici, abbiamo già la prima lite tra prof e allievo. I protagonisti del litigio sono stati Diego Lazzari e Rudy Zerbi. Ma per quale motivo? Perché Diego si è rifiutato di stilare una classifica dei suoi compagni, come gli aveva richiesto la produzione del talent show di Canale5 e per Zerbi la motivazione dietro questo rifiuto era da ricercarsi nella paura del tiktoker che si potessero generare opinioni negative nei suoi confronti, con conseguente danno per la sua immagine.

Amici 24, gli allievi stilano classifiche personali, ma Diego e Vybes si rifiutano

Come mostrato nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, lunedì 21 ottobre 2024, la produzione ha convocato in studio tutti gli allievi e ha chiesto loro di stilare delle classifiche personali sul talento dei rispettivi compagni. L'insolito compito è stato preceduto da un filmato registrato nella casetta in cui alcuni dei ragazzi si sono lasciati andare a considerazioni personali sugli altri allievi, ritenendo di avere un'idea più chiara rispetto ai professori e ai giudici esterni, della bravura dei compagni con cui condividono il percorso.

Mentre la maggior parte degli allievi si è prestato al compito, Vybes ha chiesto se poteva consegnare in bianco, perché riteneva di cattivo gusto questa assegnazione: "Io ho un'autostima così bassa che non penso di poter classificare nessuno" ha esordito il cantante, mentre Diego - con aria più scanzonata - lo ha imitato, decidendo di consegnare il foglio in bianco. Rispetto al compagno, che aveva espresso il suo malcontento già in casetta, nell'aver seguito come i compagni decidevano a chi assegnare i vari posti in classifica, Diego si era limitato ad allontanarsi con aria indifferente, decidendo di non partecipare alla conversazione.

A sorpresa, dalla media delle classifiche stilate dai compagni, per la categoria canto è stato proprio Diego a finire all'ultimo posto: "Non convinco nessuno, però, va beneem ci sta un botto 'sta roba" ha dichiarato ridendo, non sapendo che di lì a poco avrebbe ricevuto un'amara sorpresa dal suo professore, Rudy Zerbi.

Amici 24, Rudy Zerbi furioso con Diego Lazzari: "Sei tarocco, più interessato alla tua immagine che ad altro"

Informato che due dei suoi allievi avevano deciso di non stilare alcuna classifica, Rudy Zerbi ha convocato in sala relax tutti gli allievi e ha commentato la decisione di Diego Lazzari di rifiutarsi di classificare gli altri allievi. Per il professore non c'era nulla di strano che Vybes avesse deciso, per imbarazzo o pudore, di non esprimere la sua opinione sui compagni. Anche perché il cantante aveva già dichiarato in casetta, vedendo il comportamento degli altri allievi, che trovava la pratica delle classifiche molto infantile e crudele.

Secondo Zerbi, perciò, la condotta di Vybes era più che accettabile e il suo allievo si era mantenuto coerente con il suo pensiero e lo aveva espresso in più di un'occasione. Ciò che invece per il prof rappresentava una "nota stonata" era il rifiuto di Diego Lazzari a stilare una classifica dei suoi compagni. Sorprendendo il tiktoke, infatti, Zerbi gli ha rinfacciato a chiare lettere che la sua reticenza a completare il compito della produzione derivava non da una sua ideologia, ma dal timore che, esprimendo un'opinione contraria a quella del pubblico di Amici 24 su alcuni degli allievi, avrebbe rischiato un danno alla sua immagine. A riprova della sua teoria, Zerbi gli ha ricordato che mentre in casetta si era isolato quando i ragazzi facevano le classifiche, quando era arrivato il momento di rendere pubblica la sua opinione sui ragazzi si era tirato indietro:

"La sensazione che non mi piace, Diego, è che voglio che le persone si comportino in maniera corretta. Quando sei arrivato ultimo nella classifica, invece di riflettere, ti sei messo a ballare come se niente fosse. La tua indecisione è tarocca, perché appena pensi che la tua opinione possa andare in onda, ti tiri indietro"

L'allievo si difende, smentendo categoricamente la teoria del professore e attacca Rudy dicendogli che è lui a non aver capito nulla di lui e della sua storia. Zerbi gli rinfaccia di essere troppo attaccato alla telecamera e di essere un ipocrita e gli chiede perché non ha stilato la classifica:

"Tu sei veramente molto attento a chi ti guarda, ai like virtuali di ciò che porti a casa e se non fai pace su questa cosa, non evolverai"

Poi il professore lancia l'ultima stoccata: chiederà che gli ultimi classificati di ballo e canto nella lista degli allievi finiscano in sfida!

