Amici 24, Diego Lazzari entra nel team di Lorella Cuccarini: "Mi ha convinto il fatto che..." (VIDEO)

Ad Amici 24 è arrivata finalmente la scelta di Diego Lazzari! Dopo essersi confrontato con le due coach di canto, l'allievo ha deciso di continuare la sua esperienza nel talent show di Canale 5 insieme a Lorella Cuccarini. Il giovane tiktoker è pronto a iniziare un nuovo capitolo del suo percorso.

Diego e Lorella Cuccarini a confronto

Dopo essere stato "scaricato" da Rudy Zerbi, che ha deciso di sostituirlo con Antonia, Diego Lazzari ha scelto di unirsi alla squadra di Lorella Cuccarini. Nel daytime di ieri di Amici 24, infatti, il giovane e discusso cantante si è confrontato con entrambe le professoresse di canto della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, che gli hanno spiegato i motivi che le hanno spinte a dargli una seconda possibilità.

"Voglio darti una possibilità", ha dichiarato Anna Pettinelli a Diego, mostrandosi disposta a lavorare con lui. Ma a convincere il giovane tiktoker sono state le parole della Cuccarini. Senza mezzi termini, l'amata professoressa di canto della scuola più famosa e amata d'Italia ha ammesso che sarebbe felice di lavorare con lui, ma di avere ancora dei dubbi:

Ho ancora dei dubbi, dei nodi da sciogliere. Quello che ancora non mi convince di te, è che ogni volta che arrivano quegli incisi in cui bisogna tirar fuori grande carattere, non la fai uscire questa voce. Non è un problema, secondo me, di estensione. Perché tu hai un’estensione buonissima, ma non la sfrutti. Credo sia un problema di paura. Le tue interpretazioni sono sempre buone a metà. Questa settimana hai tirato fuori un carattere che a me ha colpito, ma questo carattere, questa grinta, tu la devi portare sul canto e sul palco! Sarei molto contenta di lavorare con te.

La scelta di Diego

Dopo un momento di riflessione, Diego Lazzari è tornato da Lorella Cuccarini per comunicarle la sua decisione: è con lei che vuole continuare la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. "È stato difficilissimo, però mi ha convinto il fatto che hai sentito il carattere che posso tirare fuori" ha confessato l'allievo visibilmente felice ed emozionato.

Con l'ingresso del tiktoker, la squadra di Lorella è formata da Luk3, SenzaCri e Diego. Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro e Antonia fanno parte del team di Rudy Zerbi mentre Nicolò e Trigno della squadra di Anna Pettinelli. Per quanto riguarda il ballo, i ballerini in gara sono: Alessio, Alessia, Daniele, Chiara, Francesca, Rebecca e Teodora. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per la prossima domenica 24 novembre 2024 alle 14 su Canale 5.

