Amici 24, Diego Lazzari eliminato: il cantante rompe il silenzio sui social dopo l'eliminazione con un gesto inaspettato

Il cantante e allievo di Lorella Cuccarini, Diego Lazzari, ha perso la sfida ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dopo l'eliminazione.

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, andato in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione inaspettata del cantante Diego Lazzari. Il cantante e allievo del team capitanato da Lorella Cuccarini ha perso la sfida contro Samuele Mollenbeck ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Il gesto social di Diego Lazzari dopo l'eliminazione da Amici

Diego Lazzari è stato eliminato da Amici 24. Durante l'ultimo pomeridiano, andato in onda ieri domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5, il giovane e discusso allievo di Lorella Cuccarini ha affrontato la sfida contro Samuele Mollenbeck e il giudice esterno Carlo Di Francesco ha decretato la vittoria di quest’ultimo: "Perdonami Diego ma in questa sfida hai messo poca sicurezza, che avresti dovuto dimostrarmi e che invece mi ha dimostrato Mollenbeck. Per me la sfida la vince lui".

Tra lo stupore generale e le lacrime di tutti gli allievi della scuola, il cantante ha abbandonato per sempre lo studio del talent show di Maria De Filippi senza nemmeno salutare la sua coach. L'eliminazione inaspettata di Lazzari è stata commentata sui social proprio dal diretto interessato, che non ha perso occasione di lanciare una vera e propria stoccata al programma.

Facendo riferimento al suo inedito, dal titolo Il cielo è viola, Diego ha condiviso uno screen che nel giro di poco ha fatto il giro del web. "Di che colore è il cielo veramente" ha scritto l'ex allievo della 24esima edizione di Amici tra e ricerche di Google "Viola… il cielo dovrebbe apparire viola, ma l’occhio umano non dispone della sensibilità necessaria a percepirla". Un chiaro riferimento alle motivazioni che hanno spinto il giudice Di Francesco ad eliminarlo dal talent show di Maria De Filippi. Tuttavia, nei giorni scorsi anche la nota tiktoker Camilla De Pandis, aveva commentato l'eliminazione del suo fidanzato pubblicando un post al vetriolo: "Purtroppo avete tutti dato del raccomandato all’unico che non lo era. Che circo di burattini".

La classe di Amici 24

Con l'uscita di scena di Diego Lazzari, che ha fatto storcere il naso a molti fan di Amici, i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes e Antonia del team di Rudy Zerbi; SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Teodora, Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con Amici è per domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5.

