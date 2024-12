Amici 24, Deborah Lettieri interviene sui social dopo l'eliminazione di Teodora: "Ho guardato la sua forza e la sua arte"

News VIP

La professoressa Deborah Lettieri, che non è riuscita a nascondere le lacrime durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, ha rotto il silenzio sui social e commentato l'eliminazione dalla scuola della sua allieva Teodora.

La puntata di ieri del pomeridiano di Amici 24 ha visto l'eliminazione della ballerina Teodora. Un'eliminazione che ha profondamente colpito la professoressa Deborah Lettieri che, dopo la puntata, ha deciso di rompere il silenzio sui social e dedicare parole di stima e affetto nei confronti della sua ex allieva.

Teodora eliminata, la reazione sui social di Deborah Lettieri

Teodora è stata eliminata da Amici 24. Durante l'ultimo pomeridiano, andato in onda ieri domenica 22 dicembre 2024 su Canale 5, la giovane allieva di Deborah Lettieri ha affrontato ben due sfide, di cui l'ultima voluta da Emanuel Lo e giudicata da Marcello Sacchetta che è stata fatale. La ballerina, infatti, è stata battuta dalla sfidante Giorgia ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

L'eliminazione di Teodora ha spiazzato tutti, in particolar modo la Lettieri. A distanza di alcune ore dalla puntata del pomeridiano, la professoressa di ballo della scuola più amata e seguita d'Italia è tornata sui social e pubblicato un lungo post in cui ha dedicato parole di stima e affetto alla sua ormai ex allieva:

Ballare libera. Ballare è libertà. È catarsi, è strappare via il velo che nasconde la nostra vulnerabilità. È togliere il peso dell'incompreso, dell'ingiusto, dell'impotente. È urlare con il corpo, quando le parole non bastano. Oggi ho vissuto un momento di silenzio assoluto. Non un silenzio vuoto, ma uno spazio pieno di tutto quello che non si può dire a parole. Ho guardato Teodora, ho guardato la sua forza, la sua arte. E mentre tutto intorno sembrava crollare, ho scelto il silenzio come gesto di rispetto, come segno di forza.

E ancora:

In classe insegno ai miei allievi a danzare il proprio dolore, a trasformare un abisso in una stella luminosa. Insegno loro a restare composti, a non dire parole che potrebbero rimpiangere...Oggi ho cercato di fare lo stesso: restare lì, ferma, con gli occhi nei suoi, in un abbraccio silenzioso perché la danza è un linguaggio universale che ci unisce anche quando le parole ci abbandonano. La danza è una metafora della vita [...] Ogni fine è un nuovo inizio!

La frecciata di Teodora dopo l'eliminazione da Amici

L’uscita di scena di Teodora dalla scuola di Amici 24 ha fatto molto rumore soprattutto per la modalità in cui è stata eliminata. L'ex allieva di Deborah Lettieri ha superato la sfida settimanale, ma è stata immediatamente rimessa in discussione da Emanuel Lo. Tornata sui social, la ballerina ha lanciato una velenosa frecciatina nei confronti della talent show di Canale 5.

Scendendo nel dettaglio, Teodora ha repostato un video sui social in cui si vede la sua esibizione con sopra la scritta: "Eliminata prima del serale" e alcune coreografie di Nicholas Borgogni, Rosa Di Grazia e Martina Miliddi con sopra la scritta: "Andati al serale". Ex allievi della scuola che, nonostante non abbiano stupito e brillato per la loro tecnica, sono arrivati alla fase Serale di Amici.

Ricordiamo che da oggi, lunedì 23 dicembre, Amici 2024, così come Uomini e Donne, andranno in pausa natalizia per lasciare il posto ai film di Natale e alla soap My home my destiny, serie turca già disponibile su Mediaset Infinity. Il daytime del talent show tornerà in onda a partire da martedì 7 gennaio 2025 alle 16.10 circa su Canale 5. La prima puntata domenicale, invece, è prevista per il 12 gennaio.

