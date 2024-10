Amici 24, Deborah Lettieri convoca Gabriele a causa di ritardi e giustificazioni: "Sono furiosa, non ci siamo proprio"

News VIP

Durante il daytime di Amici 24, Gabriele Baio viene convocato dalla maestra Deborah Lettieri dopo alcuni ritardi e giustificazioni. Al ballerino non viene risparmiata una strigliata dalla sua insegnante.

Nella nuova classe di Amici 24 si è già fatto conoscere Gabriele Baio: ballerino scelto da Deborah Lettieri, in questi primi daytime è stato già ribattezzato il nuovo Nicholas Borgogni, perché ha ricevuto il primo compito dalla maestra Celentano. Durante la preparazione del compito, Gabriele ha mostrato insofferenza e difficoltà. Inoltre, a causa di un taglio che si è procurato sotto la pianta del piede, il ballerino ha deciso di saltare diverse lezioni di danza, provocando la reazione di Deborah Lettieri. Infastidita dai ritardi e dalle giustifiche del suo allievo, la nuova prof del talent di Canale5 ha deciso di convocare Gabriele e di fargli una strigliata che difficilmente dimenticherà.

Amici 24, Gabriele si ferisce al piede: partono i primi ritardi e giustificazioni

Gabriele Baio ha ricevuto una coreografia da Alessandra Celentano e ha già mostrato segni di insofferenza per il compito, temendo di essere preso di mira e diventare, come gli ha fatto notare Sienna, il nuovo Nicholas della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante il daytime di oggi, giovedì 3 ottobre, il ballerino ha raccontato alle altre allieve di essersi ferito al piede. Mentre le compagne gli suggerivano di usare dei calzini per ballare, Gabriele ha invece deciso di riposarsi e attendere la lezione delle 12, dimenticandosi completamente che alle 10.30 lo attendeva una lezione con la coreografa Federica.

Quando gli è stato fatto notare, mancavano solo 20 minuti alla fine della lezione e Gabriele si è giustificato dicendo che "la lezione non era stata inserita nel planning giornaliero se non da poco". Una palese scusa che persino l'insegnante ha fatto fatica ad accettare. Come se non bastasse, per il fastidio al piede, Gabriele ha deciso di inviare una giustificazione ai professori, per saltare così tutte le lezioni del pomeriggio.

Questo accumularsi di atteggiamenti poco disciplinati non è passato inosservato e ha spinto Deborah Lettieri a convocare l'allievo per una strigliata che difficilmente dimenticherà.

Amici 24, Deborah Lettieri delusa dal comportamento di Gabiele: "Non ci siamo proprio, non farmi pentire di averti dato la maglia"

Deborah Lettieri è la nuova aggiunta al corpo docenti di Amici 24 e in questo daytime ha già mostrato di che pasta è fatta. Dopo aver saputo del ritardo e della giustificazione di Gabriele per evitare le lezioni a causa di una ferita al piede, la maestra ha deciso di convocare l'allievo e di dirgli cosa ne pensa di questo suo comportamento.

L'insegnante ha smascherato anche la bugia che Gabriele ha detto alla coreografa Federica sul mancato inserimento della lezione nel planning giornaliero: "Ah, non l'hai vista la lezione, quindi, non è vero che non era stata inserita nel planning come hai raccontato". Con tono serio, Deborah Lettieri ha preteso delle spiegazioni:

"Mi dici che la giornata è andata bene, ma vedo che hai già accumulato un ritardo e questa giustificazione che hai mandato che dice che non potevi ballare. Spiegami, giustificati, perché sono un filo arrabbiata."

Gabriele le ha raccontato della ferita al suo piede, ma la maestra lo ha fermato subito e gli ha chiesto a che punto era la preparazione per i diversi compiti che aveva ricevuto e che un simile comportamento non è tollerabile per un suo allievo:"Gabriele, avevi altre due coreogafie da imparare. Non è che perché hai o non hai un compito non lavori, tu quando vai sul palcoscenico devi fare tutto bene al 100%. Questo tuo atteggiamento non è giusto, in sala ci devi venire anche con le stampelle, altrimenti ti ci fai portare. Puoi lavorare alla musicalità, all'espressività. Non mi interessa se ti fai male a un piede. Ti ho assegnato un banco ed è solo l'inizio. Devi dimostrarmi ogni giorno che ho fatto bene a darti la maglia. Non ci metto nulla a togliertela".

